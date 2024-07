Consejos de prevención en piscinas de Jerez para evitar ahogamientos

El trágico fallecimiento de un menor de 3 años ahogado en la piscina de un domicilio de Sanlúcar este pasado lunes 1 de julio vuelve, desgraciadamente, a recordarnos lo trascendental que es seguir una serie de recomendaciones para evitar accidentes de este tipo sobretodo durante el verano, que acaba de comenzar.

De hecho, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo vuelve a destacar que Andalucía lideró en 2023 en España el número de muertes por ahogamiento en espacios acuáticos con 68 decesos, 12 personas más con respecto al año anterior.

En todo el país se alcanzaron 422 víctimas mortales, el peor dato desde 2019 y el cuarto registro con más pérdidas de vidas humanas en la serie histórica de los últimos nueve años. Por cierto, el 57 por ciento de las muertes ocurrieron durante los tres meses de verano.

2.000 piscinas en Jerez

Los datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) incluyen todo tipo de espacios acuáticos como playas y aguas interiores como lagos, embalses y piscinas, entre otros. Es evidente que Jerez de la Frontera carece de playa pero en su municipio hay censadas casi dos mil piscinas al aire libre, y muchas de ellas sin vigilancia.

Por ello, es de vital importancia que en esos espacios, sobre todo si hay menores, se sigan estrictamente recomendaciones como los del servicio de emergencias del 112 de la Junta de Andalucía.

Seis consejos rápidos

La mejor prevención es la vigilancia: Los ahogamientos se producen de forma rápida y casi silenciosa, la mayor parte de las veces se había perdido de vista al afectado durante menos de cinco minutos. Enseña a nadar a los niños: El ahogamiento es una de las principales causas de mortalidad infantil por lo que deben aprender a nadar cuanto antes, así como al unas normas de seguridad. Cierres perimetrales en piscinas: La instalación de barreras y la supervisión del acceso a las zonas de agua reduce el riesgo de ahogamiento. Cuidado con los saltos: La zambullida imprudente es la tercera causa de lesión medular en España y los jóvenes de entre 15 y 25 años los más afectados, Prótegete y evítalas. No te zambullas sin conocer la profundidad o sin visibilidad. El mejor rescate es el que no es preciso realizar: El 85 % de los ahogamientos podría evitarse: elige solo zonas vigiladas para el baño, respeta las banderas y señalización de peligro y supervisa el juego y baño de los más pequeños y de personas con diversidad funcional. Si tienes opción, fórmate: El conocimiento de primeros auxilios básicos puede marcar la diferencia ante accidentes en el medio acuático y ayudar a disminuir el riesgo de lesiones graves hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Especial atención con menores y los más pequeños

Además el 112 recuerda que ningún dispositivo móvil o un libro puede sustituir tu supervisión. Vigila siempre el baño de los más pequeños ¡no los deje solos nunca!. No los pierdas de vista en ningún momento. Establece turnos con tu pareja, familiares o personas responsables adultas. Enséñales a nadar cuanto antes y, hasta que lo consigan, deben aprender a flotar y a mantenerse a salvo.

La regla del 10/20

Mira a la piscina como mínimo cada diez segundos y sitúate en un lugar desde el que no tardes más de 20 segundos en auxiliarles en caso necesario. No está demás alejar juguetes y elementos llamativos de la zona de baño para evitar caídas accidentales. La instalación de vallas, cobertores y alarmas de piscina son esenciales en viviendas particulares con bebés y menores. Enséñales a guiarse con puntos de referencia y acuerda un punto de encuentro, alejado del agua, por si se pierden. Flotador, manguitos, burbujas, hinchables…, tienes muchas opciones, pero lo más seguro es el chaleco. El 'material' más fiable son los brazos de la persona a su cargo y, por último, enséñales a respetar a los socorristas y recuerda que no sustituyen tu vigilancia, están para rescatar y hacer cumplir las normas.