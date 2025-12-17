El Conservatorio Joaquín Villatoro de Jerez, Primer Premio 'Irene: la paz empieza en casa'

El Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro de Jerez ha sido galardonado con el Primer Premio 'Irene: la paz empieza en casa' en la modalidad de Formación Profesional y/o Enseñanzas de Régimen Especial, otorgado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, dentro de los Premios Aulas por la Igualdad. Este reconocimiento celebra la labor educativa del centro en materia de coeducación e igualdad durante los cursos académicos 2023-2025, destacando la relevancia de la música como vehículo para fomentar valores de igualdad, respeto y compromiso social.

El proyecto premiado, titulado 'Grandes espejos: restaurando el pasado para construir el futuro', subraya la importancia de una educación integral, que no solo busque el dominio técnico de los instrumentos, sino que también forme músicos-artistas comprometidos con la sociedad de su tiempo, y que repercutan en el devenir de la misma.

En dicha visión se inspira nuestro trabajo interdisciplinar e intercentro que, año tras año, vemos cómo va creciendo y va sustentando nuestros compromisos hacia nuestro alumnado y con la educación artística en general.

Este premio reconoce la trayectoria en alza del Conservatorio Joaquín Villatoro, donde las relaciones entre centros educativos y otros agentes de la ciudad son los pilares fundamentales. A lo largo de los últimos años, el conservatorio ha trabajado de manera colaborativa y cooperativa con diversas instituciones, promoviendo la creación de proyectos que involucren tanto a estudiantes como a la comunidad, con el fin de fomentar un aprendizaje integral y significativo.

El proyecto 'Grandes espejos' destaca por su capacidad para integrar disciplinas como la historia, la música, la danza, el arte, la literatura o el teatro, bajo el prisma del desarrollo de un pensamiento crítico por parte del alumnado. Desde la coordinación de igualdad, a cargo de Francesco Manna y Rocío Pans, y desde el Departamento de Actividades Extraescolares y Promoción Artística, a cargo de Muskilda Salar, se trabaja en pos de que los estudiantes no solo puedan explorar la música y crear grandes referentes femeninos, sino también reflexionar sobre su responsabilidad social en el presente y el futuro. Consideran que enseñar música en el conservatorio es mucho más que enseñar a tocar un instrumento; y aspiran a formar personas que entiendan la música como una herramienta de cambio y transformación social.

El proyecto ha contado con la participación activa de casi una veintena de centros colaboradores, más de 50 profesores y más de 100 estudiantes, y ha dado lugar a una serie de iniciativas que han involucrado tanto a la comunidad educativa como a la ciudadanía en general. Entre otras actividades, caben destacar los conciertos-intercambio con otros conservatorios, exposiciones de cuadros y materiales artísticos en el hall del centro o proyectos como el Ballet 'Romance de las Sombras' y 'Toys'.

Uno de los objetivos clave de 'Grandes espejos' ha sido fomentar el trabajo intercentros, colaborando con Centros de Educación Infantil y Primaria, Centros de Educación Secundaria y Bachillerato, y Conservatorios elementales y profesionales tanto de música como de danza; centros ubicados entre Jerez, la provincia de Cádiz y Sevilla capital.

El Conservatorio Joaquín Villatoro ha dado un paso adelante en la creación de un entorno educativo inclusivo y diverso. Además de las actividades mencionadas, se ha puesto en marcha un grupo de investigación para la catalogación de materiales creados por mujeres, que ha permitido la creación de una biblioteca virtual de música de compositoras, con un enfoque pedagógico para futuros proyectos educativos.

Este galardón refuerza el compromiso del centro con los valores de igualdad, diversidad y la integración de la música en la sociedad. El Conservatorio Joaquín Villatoro se siente profundamente honrado por este reconocimiento y continuará promoviendo proyectos que sigan generando impacto y fomentando la colaboración entre distintos agentes educativos y culturales, construyendo puentes entre la música y la sociedad.