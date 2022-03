La contratación indefinida se dispara a cifras récord en Jerez por la reforma laboral

Las empresas aún están en proceso de adaptación a la nueva reforma laboral, que de momento avanza con paso firme hacia uno de sus principales objetivos, acabar con la lacra de la temporalidad y la precariedad del empleo –más de lo primero que de lo segundo–, en las que España está a la cola de Europa aún siendo una de las principales economías de la Zona Euro.

Pese al periodo transitorio establecido en el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los agentes sociales y económicos para la adaptación de los contratos eventuales –los firmados antes del 31 de diciembre se rigen por la anterior normativa, que también servirá de base para los contratos que se realicen hasta el 31 de marzo, fecha límite para la transición a las nuevas reglas de la contratación laboral–, la entrada en vigor de la reforma ha disparado la contratación indefinida, en cifras récord en Jerez en el inicio del año.

Los dos primeros meses del año dejan 1.546 contratos indefinidos en el municipio jerezano frente a los 667 formalizados en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone un incremento interanual del 132%, si bien el inicio de 2021 estuvo marcado por las restricciones de la pandemia, ya suprimidas.

Sin embargo, entre enero y febrero de esta año se han firmado un 57% más de contratos indefinidos que en el mismo periodo de 2020, justo antes del inicio de la pandemia, lo que da una idea del vuelco propiciado por la reforma laboral, con la que el peso de las contrataciones fijas sobre el total supera ya el 10%, el doble que el año anterior y que la media histórica del municipio jerezano, que ni siquiera llega al 5%.

La reforma laboral introduce la prioridad de los contratos indefinidos y la limitación de los temporales, que se han desinflado en este inicio del año, en el que apenas acumulan un incremento del 5,6%, con 13.864 altas entre enero y febrero frente a los 13.131 del mismo periodo del ejercicio anterior.

Las altas indefinidas superan el 10% del total, el doble que antes de la reforma laboral

El dato actual, además, se traduce en una caída del 22,5% respecto a a los 17.887 contratos eventuales registrados en los meses de enero y febrero previos al estallido de la crisis sanitaria en 2020.

Solo en febrero se firmaron 817 contrataciones indefinidas, el récord absoluto de este mes y el segundo máximo de la serie histórica tras los insólitos 1.299 contratos de esta tipología que se alcanzaron en noviembre del año pasado, en buena medida impulsados por la relajación de las restricciones del Covid en lo que parecía el final de la pandemia, que luego se torció con la irrupción de la variante ómicron y la escalada imparable de los contagios.

Hasta ahora, febrero se caracterizaba por sus bajas cifras de contratación, sobre todo de las indefinidas, que en vísperas de la pandemia, también de forma inusual, rozaron el medio millar, el anterior techo de este mes antes de los 817 alcanzados este año y que se sitúan más de un 100% por encima de la media de los últimos doce años, que no llega a 359 contratos indefinidos al mes.

De hecho, la ciudad se mantuvo hasta 2017 por debajo de los 300 contratos fijos en febrero, que el año pasado se rebasaron ligeramente (335) a causa de la abrupta interrupción por la pandemia de la remontada iniciada tras la anterior crisis financiera.

En febrero se registraron 817 contratos indefinidos, récord absoluto de este mes tras los cerca de 500 registrados el año 2020.

El fuerte repunte del inicio del año es sólo la punta del iceberg de lo que se espera a partir de finales de marzo con la desaparición del contrato por obra y servicio y el endurecimiento de los requisitos para la realización de contratos temporales, lo que dará pie a su reemplazo por los fijos-discontinuos o indefinidos por parte de las empresas.

Los expertos advierten, no obstante, que el trasvase de empleos eventuales a indefinidos del inicio del año en curso enmascara la realidad, detrás de la que sigue existiendo una alta precariedad. No en vano, señalan, parte de la nueva contratación indefinida seguirá siendo temporal por la interrupción del empleo de los fijos-discontinuos en los periodos en los que no hay actividad. Eso sí, los fijos-discontinuos tendrán los mismos derechos que los indefinidos en caso de indemnización por despido.

El aumento del empleo indefinido en febrero respecto a enero contrasta con el descenso de la contratación total en el último mes, en el que se registraron en Jerez 6.891 altas laborales, del orden de 1.630 menos que en enero (-19%). Es el peor dato de contratación de los doce últimos meses y el segundo peor registro de febrero desde 2014, el año del inicio de la anterior crisis financiera en el que no se alcanzaron los 6.000 contratos.

En términos interanuales –hay que insistir que el año pasado por estas fechas seguían en vigor muchas de las restricciones del covid–, la contratación arroja un incremento del 9%, que se traduce en más de medio millar más de contratos.

La subida del último año se debe exclusivamente al fuerte repunte del sector servicios, que alcanza los 5.100 contratos tras un incremento cercano al 24% con cerca de un millar más de altas.

Los servicios, sin embargo, pierden en el último mes 834 contrataciones, que en su caso supone un retroceso del 14%.

La caída en el resto de sectores productivos es generalizada tanto en el último mes como en el último año, y tiene especial incidencia en la agricultura, que salda febrero con 803 contratos y sendos descensos del 35,5% y el 19,5%. La construcción no llega a los 600 contratos tras una merma mensual del 26%, casi el doble de la caída interanual (-14,7%). Y la industria, por debajo de las 400 altas, salda el último mes y el último año con derrumbes del 26,5% y el 22,8%, respectivamente.

El reparto por sexos está algo más equilibrado, si bien beneficia a los hombres con 3.769 contratos frente a los 3.122 de las mujeres. Los primeros ceden un 22% mensual y ganan un 4% interanual, mientras las segundas se dejan un 15% el último mes, lo mismo que crecen en el último año.