Los contratos se desploman en Jerez un 32% el último año pese a la subida de los indefinidos

Octubre deja en Jerez 6.251 contratos, que retroceden un 9,9% en relación a septiembre y se desploman por encima del 32% respecto al mismo mes del año anterior. Y sí, hay muchos más contratos indefinidos que antes por efecto de la reforma laboral, en vigor desde principios de año e ideada precisamente para poner cerco a la temporalidad del empleo, pero el coste para municipios como el jerezano con tasas de empleo muy elevadas puede ser muy alto, ya que a la postre significa menos oportunidades de acceso al mercado laboral de los desempleados.

Ni siquiera en octubre de la fase aguda de la pandemia se registraron menos contratos que ahora y sólo durante el confinamiento se bajó de la cifra actual, en concreto en abril y mayo de 2020, cuando apenas se alcanzaron las 3.133 y 4.735 contrataciones, respectivamente, debido al cese de toda actividad no esencial durante el que los principales indicadores de empleo cayeron por los suelos.

Los 6.251 contratos de octubre de este año marcan el mínimo anual, por delante de las 6.472 contrataciones registradas el pasado mes de agosto, al tiempo que establecen el suelo histórico de octubre en la serie iniciada en 2006. También es el mínimo en el global de los contratos desde los poco más de 5.900 registrados en febrero de 2014.

Jerez encadena cuatro meses por debajo de los 7.000 contratos, secuencia que no se daba desde hace muchos años en la ciudad, que logró en octubre la primera bajada del paro de su historia, sólo que la mejora se debió a un ajuste administrativo de los fijos discontinuos que están en periodo de inactividad, a los que la normativa encasilla como demandante de empleo no ocupados (DENOS) y no como parados registrados con su correspondiente carné.

Ese ajuste provocó el inusual descenso del paro en octubre, al igual que la reforma laboral distorsiona la comparativa de los datos de contratación más allá del año en curso, por lo que habrá que esperar al próximo año para tener una referencia más ajustada a la nueva realidad del mercado laboral jerezano.

Pero hasta entonces, son los únicos datos disponibles, y en el caso de los contratos indefinidos -muchos de ellos de esos mismos fijos discontinuos que engrosan esta estadística mientras adelgazan la de los parados registrados, a los que se suman otros muchos trabajadores con contrajo fijo pero a tiempo parcial-, en octubre se registraron 2.303 altas, lo que viene a ser un 438% más que un año antes. Las contrataciones temporales, por contra, rozaron las 3.950 frente a las 8.863 del mismo mes del ejercicio anterior, lo que se traduce en una caída del 55%.

En volumen, los indefinidos aportan unos 1.900 contratos más, mientras que los temporales recortan cerca de 5.000, de ahí la bajada global de la contratación interanual del 32%.

El mayor descenso se concentra en el sector servicios, el que más contratos registra con un total de 4.817, 618 menos que en septiembre y 2.395 menos (-33,2%) que un año antes.

La agricultura, con 602 contratos en octubre, es el único sector que supera el dato del mes anterior, en concreto en 26 contrataciones, pero también cede 281 altas respecto al mismo mes de 2021 (-31.8%).

La construcción, por su parte, firma 471 contratos, cerca de una treintena menos que en septiembre, caída que en el último año se eleva hasta los 120 (-20.3%).

Cierra el cuadro la industria, con una aportación de 361 contratos y 23 menos que el mes anterior, caída que se dispara en el último año hasta los 239 (-39.8%), la mayor por tanto en términos relativos entre las actividades productivas.

Los hombres se benefician de un mayor número de contratos que las mujeres, en concreto 3.321 de los primeros frente a los 2.930 de las segundas, que en sus respectivos casos deparan retrocesos del 5% y el 14,9%.

La balanza, desde la perspectiva de género, se inclina no obstante en el último año ligeramente a favor de las mujeres, que cierran esos 12 meses con una bajada del 32% frente a la caída del 33,3% de los hombres.