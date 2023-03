Los contratos de nuevos médicos no llegan a Atención Primaria en Jerez

En Jerez aún hay médicos de Atención Primaria que tienen un cupo de hasta 1.600 pacientes, cuando el objetivo es que no sobrepasen los 1.200 usuarios. Las mejoras anunciadas por la Junta de Andalucía aún no se están viendo en los centros de salud del área, al menos así lo denuncia el Sindicato Médico, desde donde lamentan que "está habiendo dificultades para contratar en Atención Primaria más médicos y no pueden decir que no hay profesionales, porque los hay".

Desde la organización, Juan Benjumeda explica que "en toda Andalucía no hay autorización para realizar prácticamente ningún contrato. De hecho hay alguna jubilación en Jerez y no hay autorización para cubrir ese cupo. Sabemos que hay médicos, pero no sabemos cuál es el problema para cubrir algunas contingencias".

Jubilaciones, bajas, vacaciones... Todas estas ausencias sin cubrir provocan "una sobrecarga" para los médicos activos, situación que se agrava en periodos como Semana Santa, cuando hay facultativos que descansan. "La Junta de Andalucía anunció unas mejoras, pero a la hora de verdad no se aprecian los contratos que habría que haber para estabilizar la situación", subraya Benjumeda.

El personal de Atención Primaria está "desanimado, porque la Junta dice una cosa y luego no se ve en la realidad". "Dijeron el pasado mes de enero que venían nuevos médicos para reducir los cupos de pacientes, y en el área de Jerez sólo se han producido 3 contratos de los 17 previstos". "Hay una lentitud para contrataciones que no entendemos y además son contratos de muy corta duración, incluso sólo de un mes", añade.

Huelga para el 12 de abril

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha retomado esta semana el calendario de movilizaciones, tras el "incumplimiento" del acuerdo alcanzado con la Consejería de Salud y Consumo que interrumpió las protestas previstas el pasado 25 de enero, y anuncia huelga en Atención Primaria para el próximo 12 de abril.

"No hay más margen, esta Administración debe tomar medidas urgentes que incluyan una mayor inversión, la reforma eficaz de la Atención Primaria, la mejora de las condiciones laborales y la recuperación del papel protagonista del facultativo que parecen minusvalorar. Seguiremos negociando hasta donde nos permitan, pero igualmente seguiremos con nuestras protestas hasta donde sea necesario", señalan desde el sindicato.