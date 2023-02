Los jerezanos faltaron sin avisar a 96.508 citas médicas en su centro de salud en 2022

Durante el pasado año se solicitaron en el municipio 1.198.207 citas para el médico de familia. Sin embargo, de todas ellas, 96.508 no se llegaron a realizar porque el usuario faltó a la consulta sin previo aviso. Según estas cifras, facilitadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), cada día se quedaron vacías a última hora 264 citas en Atención Primaria.

Teniendo en cuenta el colapso que viven los médicos de los centros de salud, el llamamiento a la responsabilidad ciudadana es máximo, puesto que estos huecos vacíos sin previo aviso imposibilita que otro usuario pueda ser atendido antes sin que sea una urgencia.

"No sólo es el porcentaje de personas que no acude, sino que además tenemos un 25%, o más, de pacientes que se atienden sin cita. Lo califican, de mala forma, como 'urgencia', cuando no lo son. Vemos emergencias, pero no una urgencia. Las urgencias son en el Hospital y lo que llegan aquí son personas sin cita", denuncia un médico de familia de Jerez, quien dice tener aproximadamente en el turno de mañana entre 42 y 45 pacientes diarios en la agenda.

"Si de una agenda normal no acude a la cita el 20% pero llega más de un 25% sin agendar, lo que está provocando es una sobrecarga de trabajo. Si a esto le sumas que un compañero se pone malo u otro está de formación, vacaciones, y no se contrata sustituto... Pues la sobrecarga se dispara casi al doble y es cuando se forman los follones en los centros de salud, los conatos de agresiones, imposiciones de los pacientes... Y todo es ya. Las bajas ya, las recetas ya, la atención ya... Y tenemos un defecto, nacimos sólo con dos manos", añade el profesional sanitario.

Desde el Sindicato Médico hacen un llamamiento a la población para evitar estas citas en blanco y pide “responsabilidad”. “Mucha gente hace un uso defectuoso de un servicio público, un servicio que además está colapsado. Es muy fácil anular la cita y ese hueco puede quedarse vacío en el día para otra persona que lo necesite”, declara Juan Benjumeda, del sindicato, al tiempo que remarca que “las citas perdidas al día el año pasado es como si quitáramos a cuatro o cinco médicos del municipio. Una locura”.

Recientemente el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra informó que en cuanto a las consultas de Atención Primaria se han incrementado con respecto a las cifras de antes de pandemia: en 2019 ascendieron a 3.578.425, mientras que el pasado año, la cifra fue de 4.223.183, lo que supone cerca de un 16% más. Del total de 2022, 2.683.580 corresponden a consultas médicas.

Destaca en Atención Primaria del Área la consulta de acogida de Enfermería, que resolvió el pasado año el 50% de las peticiones sin necesidad de derivación al médico de familia; en total se atendieron 128.176 el pasado año.

De otro lado, la atención urgente en el Área registró el pasado año un total de 321.101 asistencias en Atención Primaria, mientras que las Urgencias Generales del Hospital Universitario de Jerez atendieron 86.026, además de las 47.785 asistidas en el Materno Infantil.

Tipos de citas en centros de atención primaria

Las citas a demanda (para consultas médicas o de enfermería) se pueden obtener sin ningún requisito previo, sin embargo únicamente se puede reservar una sola cita a demanda, es decir que si se tiene una cita asignada y se desea obtener una nueva, es necesario cancelar la primera.

Las citas que se ponen a disposición de las personas usuarias no representan la totalidad de la agenda de una consulta, ya que existen otro tipo de citas que el centro reserva para otras consultas y actividades como son: