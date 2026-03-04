Controles preventivos en El Puerto con motivo del próximo Mundial de motos en Jerez

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la comisaría de El Puerto de Santa María–Puerto Real, en colaboración con la Policía Local, han llevado a cabo durante la jornada del pasado viernes 27 de febrero un dispositivo especial de controles preventivos en distintos puntos estratégicos de la vecina localidad portuense, con motivo de la próxima celebración del Gran Premio de Motociclismo que tendrá lugar en el circuito de Jerez.

El Gran Premio de España de Motociclismo se celebrará en el circuito de Jerez- Ángel Nieto del proóximo 24 al 26 de abril de 2026.

El operativo, desarrollado principalmente por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), se activó tras detectarse una notable afluencia de conductores de motocicletas de gran cilindrada que se desplazaban hasta la localidad para realizar maniobras peligrosas en la vía pública, poniendo en riesgo tanto su integridad como la del resto de usuarios de la vía.

Ante esta situación, los agentes procedieron a reforzar los controles en las principales vías de acceso a la ciudad, intensificando la vigilancia para prevenir conductas incívicas y posibles infracciones administrativas o penales relacionadas con la seguridad vial.

Asimismo, se registró una importante concentración de público en las inmediaciones de la carretera Nacional IV, a la altura de la zona comercial de Porcelanosa y la barriada de El Juncal, donde numerosos espectadores jaleaban a los conductores mientras estos realizaban maniobras de alto riesgo.

Debido al evidente peligro para la seguridad de las personas congregadas y para el resto de conductores, los agentes procedieron al desalojo preventivo de la zona, restableciendo la normalidad y garantizando la seguridad ciudadana.

Como resultado del dispositivo, se levantaron aproximadamente un centenar de actas de denuncia por diversas infracciones relacionadas con la normativa de tráfico, seguridad vial y seguridad ciudadana.

Con este operativo se da inicio a una serie de controles semipermanentes que se mantendrán hasta la celebración del Gran Premio de Motociclismo, con el objetivo de evitar situaciones que puedan poner en peligro a ciudadanos y conductores, reforzando así el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad vial y la convivencia en la localidad.