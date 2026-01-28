El Clúster Tecnológico Nexur y la Asociación de Jóvenes Empresarios se unen para convertir a Jerez en una capital tecnológica

El Clúster Tecnológico Nexur y la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Cádiz (AJE) han firmado hoy un convenio que persigue reforzar la cooperación institucional y empresarial en el ámbito de la innovación, la digitalización y el desarrollo económico de la provincia. La unidad de acción del Clúster Tecnológico Nexur y AJE facilitará a las pymes, a los jóvenes empresarios acceder a mercados internacionales, licitaciones y proyectos.

El acto de la firma ha reunido en la sede jerezana de la CEC al presidente del Clúster Tecnológico Nexur, José María Martín Mateos, al presidente de AJE, Juan Antonio Parra, al presidente de la CEC de Cádiz, José Andrés Santos, al presidente de la Cámara de Comercio, Javier Sánchez Rojas, a Juan Núñez de la CEC y a Anthony Lydick del Clúster Tecnológico Nexur, entre otros empresarios. Este acuerdo se enmarca en un objetivo común a cinco años que es la elaboración del Plan Estratégico que permita convertir a Jerez en una capital tecnológica. Además, el acto ha sido presidido por el teniente de alcaldesa de Transformación Digital, Empresa, Trabajo Autónomo y Seguridad, José Ignacio Martínez.

El delegado ha asegurado que la firma de este convenio es una gran noticia. “La firma de este convenio une dos realidades que son muy potentes en la ciudad y en la provincia como son AJE y Nexur. Ambas organizaciones tienen mucha fuerza y se complementan. Estamos hablando de empresas que tienen ganas de seguir creciendo, que tienen base tecnológica y, por tanto, se cumple lo que desde el minuto uno teníamos claro en el Ayuntamiento: que la iniciativa público-privada creciera”, ha subrayado el teniente de alcaldesa.

El Ayuntamiento “es consciente de que lo que toca es sumar. Debemos unirnos en la provincia y ser cada vez más fuertes porque poseemos mucho potencial de futuro. La única manera de sacar adelante este potencial es uniendo fuerzas y talento. La riqueza quien realmente la crea son las empresas, que todos los días abren sus persianas y son las que contratan. Estamos de enhorabuena porque es una gran noticia esta unión, esta sinergia, este convenio”, ha abundado Ignacio Martínez.

José María Martín Mateos ha recordado que el objetivo del Clúster Tecnológico Nexur es la suma de esfuerzos empresariales: “Este acuerdo aúna empresas para que de alguna manera podamos ser más fuertes, que las empresas en Cádiz tengan un mayor tamaño en cuanto a la posibilidad de acceder a recursos que ellas solas por sí mismas no tienen”. El presidente del Clúster explicaba “que en Cádiz de las 33.000 empresas que existen muy pocas son grandes empresas. Entonces estas empresas pequeñas con este convenio tienen la posibilidad de poder acceder a mercados internacionales, a licitaciones y proyectos”.

Juan Antonio Parra ha reconocido que el día a día de los jóvenes empresario no es fácil: “Estamos en una tierra donde hay una creatividad muy grande y muchas oportunidades. Con este acuerdo facilitamos al pequeño empresario, al relacionado con el tema tecnológico, tener una sinergia más grande con empresarios que llevan mucho más tiempo y tienen más posibilidades de acceder a ciertas licitaciones; las pymes y los autónomos necesitan de ese impulso”. Para el responsable de AJE “esta unión es lo que hace que no sólo podemos vivir del turismo, sino también de la tecnología. Hay mucho talento en la provincia. Tenemos que unir fuerzas para crear un Plan Estratégico en cinco años y hacer de Jerez una capital tecnológica como nuestros hermanos malagueños”.

José Andrés Santos, como presidente de los empresarios gaditanos, ha manifestado que “la CEC tiene claro que para vertebrar la economía de la provincia es fundamental que entre las distintas organizaciones que hay dentro de la CEC haya cooperación. No es casualidad que una iniciativa joven como el Clúster Nexur y la Asociación de Jóvenes Empresarios sean de las primeras organizaciones en iniciar procesos de colaboración donde van a compartir estrategias y proyectos”.

La CEC es consciente que “estamos en unos momentos, como ha comentado el teniente de alcaldesa, donde la unión es fundamental para una provincia, no sólo a nivel político sino también empresarial y hoy es un día grande para la CEC y un ejemplo para iniciar un camino donde haya más cooperación y más sinergias”, ha comentado.

Este convenio establece un marco estable de colaboración destinado a impulsar la transformación digital y la competitividad del tejido empresarial, de modo que se facilite el acceso de empresas emprendedoras y jóvenes empresarios a un ecosistema tecnológico especializado, la promoción de la colaboración público-privada, el desarrollo de proyectos conjuntos y la generación de oportunidades de crecimiento que contribuyan a fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento en la provincia.