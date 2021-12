Una copa de jerez para Santa Claus

Siempre se ha dicho que el jerez alcanza en Inglaterra su mayor volumen de ventas durante el periodo navideño. Parece ser que la estación invernal es la mejor época para nuestros vinos generosos en el mercado británico.

Un consumo que suele asociarse a la adicción de las abuelas, y tías mayores, de aquel país por nuestros vinos. Un sector social que no beben jerez por tener ese grado de parentesco, sino que durante toda su vida mostraron su afición al buen jerez. Costumbre que las nuevas generaciones han ido perdiendo.

Pero es muy posible que la figura de Santa Claus, y la gastronomía propia de estas fiestas, sean también responsables de ese repunte en los libros de contabilidad de muchas bodegas del Marco.

La Navidad es una época del año en la que tradicionalmente los británicos, y sus primos americanos, consumen jerez de diferentes maneras, ya sea como habitual aperitivo, en combinados o como condimento en algunos de sus platos típicos navideños, la lista es amplia: el ganso al jerez, el Christmas pudding o el sherry trifle, entre otros.

Esta costumbre generalizada en la sociedad anglosajona tiene fiel reflejo en su literatura, sobre todo en la del XIX, donde podemos encontrar numerosas descripciones en la que los personajes dan cumplida cuenta del jerez en este periodo del año.

El mismo John Houston, en su personal adaptación que hizo del cuento de James Joyce, Los muertos, en su film Dublineses (1987), nos muestra a los invitados en la cena de Epifanía catando el jerez junto al oporto.

Y cómo no, el ‘padre’ de la Navidad, el escritor Charles Dickens, deja constancia de este hecho en su novela Grandes esperanzas, escrita en 1861, cuando pone estas palabras en boca del tío Pumblechook: “Te he traído una botella de jerez y otra de oporto”.

Remarcando el escritor lo habitual del hecho por esas fechas tan especiales: ‘En cada Navidad se presentaba, como si fuese una novedad extraordinaria, exactamente con aquellas mismas palabras’.

Una tradición del mundo anglosajón

A Sir Henry Cole se le atribuye la invención de la postal de Navidad, allá por 1843. La imagen que utilizó, basado en un dibujo de un amigo artista, representaba a una amplia familia en torno a una mesa; el grupo eleva sus copas de vino (posiblemente jerez), ante el espectador.

Una escena muy típica en los hogares, que se repetiría a lo largo del tiempo.

Era habitual, y lo es aún, que los comensales disfrutasen de unas comidas, y bebidas, que tenían como elemento común el jerez, sobresaliendo los postres y pasteles: Christmas pudding, un pastel muy sabroso que necesita tiempo para su elaboración, el mince pie (pastel con carne picada), el delicioso Sherry Trifle (un bizcocho borracho en vino, crema y trozos de frutas.

Los primos americanos la adaptarían esta forma de felicitar la Navidad, y en una de 1850 podemos ver botellas de diferentes vinos y comida tradicional de la época, como un enorme Christmas pudding.

Con el tiempo, y como efecto de la Ley Seca, los yanquis cambiaron el jerez por un vaso de leche caliente. Y la compañía Coca-cola impuso su refresco con grandes campañas publicitarias relacionando a Santa con su bebida.

Para combatir el frío que mejor que tomar los combinados históricos como el Wassail o el Sack Posset, dos variantes del mulled wine, un vino caliente muy consumido en estas fiestas en los países del norte de Europa.

La música popular forma parte de estas celebraciones. Y al jerez ya lo encontramos en una canción del folklore tradicional, The Christmas Goose, en la que una de las estrofas dice: “Well, he sipped his glass of sherry and he smoked his mild cigar”.

Aunque se puede encontrar otra versión, con una leve variante, que aumenta la cantidad de vino, de una copa a una pinta: ‘E drank ‘is pint o’ sherry wine, ‘e smoked a mild cigar”.

Más moderno, pero no por ello menos conocido, es el villancico titulado Santa’s Super Sleigh, en el que la letra ya hace mención al pastelito de carne picada y a la copita de jerez que hay que dejar a Santa Claus como bienvenida en sus idas y venidas durante la fría madrugada: “It’s Santa’s super sleigh / Just leave out the minced pies / And a glass of sherry too / And you’ll have a big surprise / When Santa visits you”.

Del Old Father Christmas a Santa Claus

Una imagen muy representativa de la figura del Old Father Christmas es la que podemos ver recreada en una pintura de la segunda mitad del siglo XIX, obra del artista victoriano inglés William Ewart Lockhart.

En ella se recrea una acogedora estancia, y al venerable anciano, ante una opípara mesa llena de manjares y decantadores de delicado cristal labrado. Un personaje mítico del imaginario colectivo inglés que con el tiempo se fue asimilando al Santa Claus moderno.

Un Santa Claus, que como hemos visto es recibido en las casas con un reconstituyente jerez con pastelillos. No es de extrañar, por tanto, que nos lo encontremos en una publicidad de la compañía de vinos The Victoria Wine, publicada en 1880 en la revista ilustrada Pictorial World.

La personificación de la Navidad observa, sentado, como de una gran caja salen diferentes botellas de vinos, entre ellas tres de sherry.

La figura pagana del Father Christmas se representa en algunos números de diciembre de la famosa revista ilustrada The Illustrated London News, como en los grabados de Smyth, en 1844, o de Kenny Meadows, en 1847.

En las actas del Oxford Symposium on Food&Cookery: Feasting and Fasting, editadas en 1990, podemos encontrar el artículo titulado The Festival of Christmas: Father Christmas, Santa Claus, de la investigadora Joan P. Alcock.

La mención al jerez en el mismo es obligada.

En tiempos actuales, en uno de los capítulos de la serie televisiva inglesa Bottom, el titulado Holy, emitido por la BBC el 29 de octubre de 1992, ‘Richie’ interpretado por el actor Rik Mayall, se disfraza de Santa Claus para sorprender a su amigo, reclamando su copa de jerez al entrar en su habitación.

Sherry para Navidad

El mismo personaje cómico de Mr. Bean, al que da vida Rowan Atkinson, perpetua esta tradición en el capítulo de su serie de televisión titulado Merry Christmas Mr. Bean emitido en 1992. En la soledad de su apartamento se dispone a pasar la nochebuena, no sin antes entonarse con una copa de jerez.

Lo mismo ocurre con el adusto mayordomo Carson, de la serie dramática Downton Abbey. Una caricatura lo representa ofreciendo jerez y pastel a un sorprendido Santa Claus que llega a la mansión por una de las chimeneas.

En los años 70, las bodegas jerezanas de Rafael O’Neale remitía a sus clientes británicos una tarjeta de felicitación con un Papa Noél rodeado de elementos muy nuestro.

Como era de imaginar, las principales bodegas del Marco con mayor presencia en las tiendas de Gran Bretaña difundían en todos los medios de comunicación sus campañas promocionales en estas señaladas fechas.

Muchos de estos anuncios televisivos de las décadas de los 70, 80 y principios de los 90 se pueden ver en la actualidad gracias a internet, aunque desgraciadamente las empresas matrices de Jerez no se preocuparon de conservarlos para que ahora pudieran ser objeto su estudio por los investigadores. En algunos de ellos se contó con famosas personalidades del momento.

Una de las más singulares fue la de la compañía Croft, que se valió de los caracteres literarios creados por P. G. Wodehouse, Jeeves y Wooster, para añadir ese toque de humor inglés a sus marcas emblemáticas en aquel mercado.

Sin olvidar, claro está, las de Harveys con su producto más reconocido del Bristol Cream, las de Williams&Humbert, Sandeman y Domecq.

Incluso las empresas productoras de imitaciones del jerez competían fuerte para aprovecharse de la fama del original, y no eran pocas: Old England Sherry y QC, de Inglaterra, EMVA, de Chipre, y Sedwick, de Sudáfrica, entre otras.

Esta sería una de las causas de la decadencia de nuestros vinos en aquel país en el que llegamos a estar en todos los lugares y ambientes cuando llegaba la Navidad.