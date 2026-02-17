Programación del XV Jerez Off Festival en La Guarida del Ángel: fechas y artistas

La Guarida del Ángel ofrece más de 60 espectáculos del 20 de febrero al 7 de marzo en una edición dedicada al público

Presentación del XV Jerez Off Festival Flamenco.
La Guarida del Ángel ofrecerá más de 60 espectáculos en el Jerez Off Festival Flamenco 2026 entre el 20 de febrero y el 7 de marzo y, fiel a su estilo, con una programación diversa bajo la dirección de Mario González, que lleva años abriendo la programación del Off a artistas de toda clase y nacionalidades con gran respuesta del público.

Y es que, como señalan desde la organización, "el Off Festival es encuentro. Público, artistas y flamenco compartiendo el mismo espacio", de ahí que "esta nueva edición está dedicada al público, a quienes vienen a escuchar, a sentir y a vivir el flamenco de cerca, noche tras noche, sin distancia ni artificios".

En el Off conviven "el cante, la guitarra y el baile, con sus diferentes y grandes recitales y espectáculos de baile majestuosos. Cada uno con su propio lenguaje y su propia emoción".

Este año darán vida al Off artistas como Inés Rubio, el cante de Capullo de Jerez, celebrando 20 años junto al Off Festival, y la guitarra de Antonio Rey, ganador del Latin Grammy, entre muchos otros nombres que hacen de esta programación un encuentro diverso y vivo.

"El Off no es una sola propuesta; es el flamenco en todas sus formas, vivido de cerca y pensado para su gente".

Programación

Viernes 20 de febrero

  • 17:00 horas: EFA Escuelas Flamenco de Andalucía
  • 19:00 horas: Espectáculo de baile: Yessica Brea
  • 21:00 horas: Piano flamenco: Lucano Fdez. & Lucalmora. 'Esencia'
  • 23:00 horas: ‘Agujas y Alfileres’. Agujetas Chico, Rycardo Moreno y Juan Medina
  • 00:00 horas: Espectáculo de Baile: Gema Moneo

Sábado 21 de febrero

  • 19:00 horas: Recital de Cante: Regina / Homenaje a Manuel Alejandro
  • 21:00 horas: Espectáculo de Baile: Jaime Cala
  • 23:00 horas: Espectáculo de Baile: Pepe Torres
  • 00:00 horas: Concierto José de los Camarones

Domingo 22 de febrero

  • 17:00 horas: Espectáculo de Baile: Ana Pastrana
  • 19:00 horas: Escuela de Baile: Macarena de Jerez
  • 21:00 horas: Espectáculo de Baile: Esther Aranda
  • 23:00 horas: Espectáculo de Baile: Inés Rubio

Lunes 23 de febrero

  • 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Noelia Sabarea
  • 21:00 horas: Recital de Cante: 'Trío de Ases' — Enrique el Extremeño, Pepe de Pura, Juan José Amador
  • 23:00 horas: Recital de Guitarra: Antonio Rey

Martes 24 de febrero

  • 17:00 horas: Escuela de Baile: Elisabet Jurado
  • 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Maria Canea
  • 21:00 horas: Espectáculo de Baile: Paula Salazar
  • 23:00 horas: Espectáculo de Baile: David Romero & Susana Casas

Miércoles 25 de febrero

  • 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Karime Amaya
  • 21:00 horas: Espectáculo de Baile: Sofía del Río
  • 23:00 horas: Espectáculo de Baile: Pedro Córdoba

Jueves 26 de febrero

  • 17:00 horas: Espectáculo de Baile: Flamenco del Mundo
  • 19:00 horas: Espectáculo de Baile: La Truco
  • 21:00 horas: Espectáculo de Baile: Guadalupe Torres
  • 23:00 horas: Recital de Cante: Reyes Carrasco

Viernes 27 de febrero

  • 17:00 horas: Escuela de Baile: María Fernández
  • 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Rafael Campallo
  • 21:00 horas: Espectáculo de Baile: María Fernández
  • 23:00 horas: Recital de Cante: Capullo de Jerez

Sábado 28 de febrero

  • 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Saray García
  • 21:00 horas: Espectáculo Flamenco: Macarena de Jerez
  • 23:00 horas: Espectáculo Flamenco: Manuel Jero — Homenaje a Periquín ‘Niño Jero’

Domingo 1 de marzo

  • 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Lisi Sfair
  • 21:00 horas: Espectáculo Flamenco: Manuela Carrasco
  • 23:00 horas: Espectáculo de Baile: Patricia Ibáñez

Lunes 2 de marzo

  • 17:00 horas: Escuela de Arte Flamenco: María del Mar Moreno
  • 19:00 horas: Espectáculo Flamenco: Tablao La Guitarrería de Santa Cruz
  • 21:00 horas: Dedicado a Leli Dores: 'Jerez, 30 años con Alma'
  • 23:00 horas: Recital de Cante: Dolores Agujetas

Martes 3 de marzo

  • 17:00 horas: Escuela de arte flamenco: Maria Bermudez 'California a Jerez'
  • 19:00 Espectáculo de Baile: Paco de Andrea
  • 21:00 horas: Espectáculo de Baile: Yuka Hayashi
  • 23:00 horas: Espectáculo Flamenco: Tia Juana del Pipa y Diego del Morao

Miércoles 4 de marzo

  • 17:00 horas: Escuela de Baile Esther Aranda
  • 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Jesús Quiles
  • 21:00 horas: Espectáculo de Baile: Tatiana Campos
  • 23:00 horas: Espectáculo de Baile: Claudia La Debla

Jueves 5 de marzo

  • 17:00 horas: Jóvenes Artistas — Escuela de Arte María del Mar Moreno
  • 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Hugo Aguilar
  • 21:00 horas: Espectáculo de Baile: Jesuli Carrillo y Ofelia Márquez
  • 23:00 horas: Espectáculo de Baile: Lole de los Reyes

Viernes 6 de marzo

  • 17:00 horas: Escuela de Baile: Marian Jiménez
  • 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Fernando Jiménez
  • 21:00 horas: Recital de Guitarra: Juan Diego Mateo. 'Oriundo'
  • 23:00 horas: Recital de Cante: Antonio Reyes

Sábado 7 de marzo

  • 17:00 horas: Espectáculo de Baile: José Lucena
  • 19:00 horas: Recital de Cante: Willo del Puerto
  • 21:00 horas: Recital de Guitarra: Paco Lara
  • 23:00 horas: Espectáculo de Baile: Gema Moneo

