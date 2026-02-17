Programación del XV Jerez Off Festival en La Guarida del Ángel: fechas y artistas
La Guarida del Ángel ofrece más de 60 espectáculos del 20 de febrero al 7 de marzo en una edición dedicada al público
La Guarida del Ángel ofrecerá más de 60 espectáculos en el Jerez Off Festival Flamenco 2026 entre el 20 de febrero y el 7 de marzo y, fiel a su estilo, con una programación diversa bajo la dirección de Mario González, que lleva años abriendo la programación del Off a artistas de toda clase y nacionalidades con gran respuesta del público.
Y es que, como señalan desde la organización, "el Off Festival es encuentro. Público, artistas y flamenco compartiendo el mismo espacio", de ahí que "esta nueva edición está dedicada al público, a quienes vienen a escuchar, a sentir y a vivir el flamenco de cerca, noche tras noche, sin distancia ni artificios".
En el Off conviven "el cante, la guitarra y el baile, con sus diferentes y grandes recitales y espectáculos de baile majestuosos. Cada uno con su propio lenguaje y su propia emoción".
Este año darán vida al Off artistas como Inés Rubio, el cante de Capullo de Jerez, celebrando 20 años junto al Off Festival, y la guitarra de Antonio Rey, ganador del Latin Grammy, entre muchos otros nombres que hacen de esta programación un encuentro diverso y vivo.
"El Off no es una sola propuesta; es el flamenco en todas sus formas, vivido de cerca y pensado para su gente".
Programación
Viernes 20 de febrero
- 17:00 horas: EFA Escuelas Flamenco de Andalucía
- 19:00 horas: Espectáculo de baile: Yessica Brea
- 21:00 horas: Piano flamenco: Lucano Fdez. & Lucalmora. 'Esencia'
- 23:00 horas: ‘Agujas y Alfileres’. Agujetas Chico, Rycardo Moreno y Juan Medina
- 00:00 horas: Espectáculo de Baile: Gema Moneo
Sábado 21 de febrero
- 19:00 horas: Recital de Cante: Regina / Homenaje a Manuel Alejandro
- 21:00 horas: Espectáculo de Baile: Jaime Cala
- 23:00 horas: Espectáculo de Baile: Pepe Torres
- 00:00 horas: Concierto José de los Camarones
Domingo 22 de febrero
- 17:00 horas: Espectáculo de Baile: Ana Pastrana
- 19:00 horas: Escuela de Baile: Macarena de Jerez
- 21:00 horas: Espectáculo de Baile: Esther Aranda
- 23:00 horas: Espectáculo de Baile: Inés Rubio
Lunes 23 de febrero
- 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Noelia Sabarea
- 21:00 horas: Recital de Cante: 'Trío de Ases' — Enrique el Extremeño, Pepe de Pura, Juan José Amador
- 23:00 horas: Recital de Guitarra: Antonio Rey
Martes 24 de febrero
- 17:00 horas: Escuela de Baile: Elisabet Jurado
- 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Maria Canea
- 21:00 horas: Espectáculo de Baile: Paula Salazar
- 23:00 horas: Espectáculo de Baile: David Romero & Susana Casas
Miércoles 25 de febrero
- 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Karime Amaya
- 21:00 horas: Espectáculo de Baile: Sofía del Río
- 23:00 horas: Espectáculo de Baile: Pedro Córdoba
Jueves 26 de febrero
- 17:00 horas: Espectáculo de Baile: Flamenco del Mundo
- 19:00 horas: Espectáculo de Baile: La Truco
- 21:00 horas: Espectáculo de Baile: Guadalupe Torres
- 23:00 horas: Recital de Cante: Reyes Carrasco
Viernes 27 de febrero
- 17:00 horas: Escuela de Baile: María Fernández
- 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Rafael Campallo
- 21:00 horas: Espectáculo de Baile: María Fernández
- 23:00 horas: Recital de Cante: Capullo de Jerez
Sábado 28 de febrero
- 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Saray García
- 21:00 horas: Espectáculo Flamenco: Macarena de Jerez
- 23:00 horas: Espectáculo Flamenco: Manuel Jero — Homenaje a Periquín ‘Niño Jero’
Domingo 1 de marzo
- 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Lisi Sfair
- 21:00 horas: Espectáculo Flamenco: Manuela Carrasco
- 23:00 horas: Espectáculo de Baile: Patricia Ibáñez
Lunes 2 de marzo
- 17:00 horas: Escuela de Arte Flamenco: María del Mar Moreno
- 19:00 horas: Espectáculo Flamenco: Tablao La Guitarrería de Santa Cruz
- 21:00 horas: Dedicado a Leli Dores: 'Jerez, 30 años con Alma'
- 23:00 horas: Recital de Cante: Dolores Agujetas
Martes 3 de marzo
- 17:00 horas: Escuela de arte flamenco: Maria Bermudez 'California a Jerez'
- 19:00 Espectáculo de Baile: Paco de Andrea
- 21:00 horas: Espectáculo de Baile: Yuka Hayashi
- 23:00 horas: Espectáculo Flamenco: Tia Juana del Pipa y Diego del Morao
Miércoles 4 de marzo
- 17:00 horas: Escuela de Baile Esther Aranda
- 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Jesús Quiles
- 21:00 horas: Espectáculo de Baile: Tatiana Campos
- 23:00 horas: Espectáculo de Baile: Claudia La Debla
Jueves 5 de marzo
- 17:00 horas: Jóvenes Artistas — Escuela de Arte María del Mar Moreno
- 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Hugo Aguilar
- 21:00 horas: Espectáculo de Baile: Jesuli Carrillo y Ofelia Márquez
- 23:00 horas: Espectáculo de Baile: Lole de los Reyes
Viernes 6 de marzo
- 17:00 horas: Escuela de Baile: Marian Jiménez
- 19:00 horas: Espectáculo de Baile: Fernando Jiménez
- 21:00 horas: Recital de Guitarra: Juan Diego Mateo. 'Oriundo'
- 23:00 horas: Recital de Cante: Antonio Reyes
Sábado 7 de marzo
- 17:00 horas: Espectáculo de Baile: José Lucena
- 19:00 horas: Recital de Cante: Willo del Puerto
- 21:00 horas: Recital de Guitarra: Paco Lara
- 23:00 horas: Espectáculo de Baile: Gema Moneo
