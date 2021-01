El Ayuntamiento de La Barca de la Florida insta a sus vecinos a salir de casa tan solo para lo absolutamente necesario ante el aumento de contagios de Covid, además de solicitar que se observen con rigor las medidas de seguridad sanitarias marcadas por la Junta.

En un aviso firmado por Alejandro López Valenzuela, alcalde de la entidad local autónoma, el Ayuntamiento de La Barca hace hincapié en "no bajar la guardia" ya que tras las fiestas navideñas se aproxima un "repunte importante" de contagios.

El comunicado oficial del Ayuntamiento de La Barca dice así:

AVISO

Finalizadas las fiestas navideñas ya se está viendo que sufriremos un repunte importante de contagios del COVID-19.

NO DEBEMOS BAJAR LA GUARDIA, ya que si no reducimos la movilidad de personas y no extremamos las medidas dictadas por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, podemos entrar en una situación más grave, y tendremos que sufrir un nuevo confinamiento.

Por el bien y la salud de todos, te aconsejamos salir de casa para lo estrictamente necesario y pedimos a todos que cumplamos estrictamente las normas establecidas por la Junta de Andalucía que se han aprobado.

NO olvides tener en cuenta las recomendaciones siguientes:

Lavado frecuente de manos.

Uso de mascarilla siempre.

Distancia de seguridad.

Preferencia por espacios abiertos.

Ventilación de interiores.

Reducción del número de contactos: reuniones, comidas, visitas, ect.

Quedarse en casa en caso de diagnóstico COVID-19, espera de prueba diagnóstica, síntomas o contacto estrecho.

Esta Alcaldía seguirá trabajando duro para que nuestro pueblo esté lo más protegido posible, tu salud y la de todos es el bien más preciado. ¡¡¡Cuídate para volver a vernos!!!