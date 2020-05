Tres veces por semana Juan –nombre ficticio porque pide mantener el anonimato– debe acudir a diálisis al hospital de Jerez. Lo recogen temprano y no llega a casa hasta la hora del almuerzo. Con 74 años y diabético, Juan no entiende “cómo en la ambulancia que viene a por mí hay tres o cuatro personas. ¿Cómo se puede guardar la distancia que recomiendan? Yo me niego a montarme en estas condiciones, porque hay riesgo”.

Juan señala que tras comprobar que “no hay la distancia”, decidió “buscarme la vida”. En ocasiones hay alguien que lo lleva y otras pide un taxi. “En multitud de ocasiones estamos oyendo y viendo por la televisión a las autoridades sanitarias diciéndonos que la separación entre personas debe ser de metro y medio a dos metros, lo cual me parece muy bien. Pero, ¿dónde están esos dos metros si vamos tres pacientes? Que me lo expliquen. En una incongruencia”, denuncia Juan.

“Soy mayor, diabético y acudo al hospital para diálisis. Soy persona de riesgo total. Me han cerrado todas las puertas y sólo queda hacer la denuncia pública”, critica el jerezano.

Este periódico ha consultado al SAS qué protocolo se sigue en estos traslados durante este estado de alarma por Covid-19. “En virtud de las medidas de seguridad establecidas como consecuencia de la pandemia, el máximo de pacientes a trasladar en los vehículos A2 vendrá limitado por la salvaguarda de la distancia de seguridad establecida entre ellos”, señalan.

Añadiendo que “por tanto, dependiendo de la marca y modelo del vehículo, el número máximo de pacientes/acompañantes oscilaría entre 2, 3 y 4. Estas medidas de seguridad prevalecerán respecto a las demoras que se puedan generar en la realización de los traslados. Por supuesto, se mantiene la prohibición de que los pacientes o acompañantes ocupen la cabina del conductor”.