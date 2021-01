San José del Valle, municipio que pertenece al área sanitaria Jerez-Costa Noroeste, sigue en una situación crítica en esta tercera ola de la crisis por el Covid-19. Esta semana su alcalde, Antonio González, ha pedido a los vecinos que se autoconfinen por el récord de contagios porque "esto no va mal, va peor". Este miércoles 13 de enero, San José del Valle triplica la tasa de transmisión descontrolada de la pandemia, con 769,6 contagios por cada 100.000 habitantes (medida que utiliza Sanidad para evaluar el grado de la crisis en cada municipio).

"Tememos que las cifras vayan en aumento por el número de pruebas que se están realizando los vecinos. He llamado a Salud pero nada, no hay ningún plan de contención para San José del Valle, al menos que yo conozca... Hemos pedido un cribado masivo, y nada. Ya no sé qué hacer para que vengan aquí", declara el alcalde.

González ha informado que el pueblo "nunca" había tenido "estas cifras tan altas" de afectados por el coronavirus, "con casi 40 contagiados y más de 60 confinados". González ha pedido a los vecinos autoconfinarse y ha advertido que "seguimos a nivel 4 grado 1. Si llegamos a la tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, pasaríamos a grado 2, el máximo". "Estamos asustados porque están contagiándose mucha gente joven, pero también personas mayores con patologías, que es lo que más nos preocupa", subraya el alcalde.

El Ayuntamiento ha publicado este miércoles un bando ante "la gravísima situación de propagación del virus". Entre las medidas está cerrar todas las instalaciones municipales, prohibir cualquier tipo de actividad que congregue a más de seis personas en espacios públicos y se extremarán los controles de seguridad para asegurar el cumplimiento de las normas.

Las medidas entrarán en vigor este jueves y se aplicarán hasta el próximo 1 de febrero. El Ayuntamiento tiene habilitado un número de atención a los confinados para que se cumpla estrictamente la cuarentena y durante los próximos días la atención al ciudadano se realizará prioritariamente de forma telemática y telefónica (956160011 y 956929006).

"Desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano. Pedimos a los vecinos que se confinen para salir de esta situación cuanto antes. No creo que la solución para evitar la propagación sea tener un policía por vecino, sino que creo que debe haber educación social y compromiso. La gente tiene que ser responsable porque esto es una cuestión de vida o muerte, que se nos ha ido gente del pueblo...", declara el alcalde.