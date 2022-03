La tasa covid se estanca en Jerez por encima de los 250 casos

La pandemia sigue azotando a Jerez y su área de influencia con tres nuevas muertes por covid, uno de ellos dentro del municipio jerezano, según refleja la Consejería de Salud y Familias en su parte diario sobre la evolución del coronavirus.

Jerez acumula siete muertos en el presente mes de marzo y alcanza los 400 fallecidos desde el inicio de la pandemia, que se disparan hasta los 512 en el área sanitaria, donde la Junta notifica este miércoles tres nuevas hospitalizaciones, todas ellas en planta.

Por lo demás, la tasa covid mantiene su descenso paulatino, aunque se ralentiza, tras una nueva bajada en el municipio jerezano de cinco puntos en 14 días, situándose en 253,8 casos por cada 100.000 habitantes. El recorte en el distrito se limita a menos de tres puntos, con lo que su tasa en las dos últimas semanas se establece en 242,9 casos.

El riesgo de contagio crece no obstante a corto plazo, situación que se refleja en la evolución de la incidencia acumulada en 7 días, con un aumento en Jerez de 19 puntos, hasta los 132,5 casos. La subida en el distrito es algo más moderada, en concreto de diez puntos, con lo que su tasa de la última semana alcanza los 123,5 casos.

La evolución dispar de la incidencia acumulada en 14 y 7 días obedece al descenso de los contagios acumulados en las dos últimas semanas, que se reducen en once y nueve en Jerez y el área sanitaria, frente al aumento en la última semana, que se salda en el municipio con 40 contagios más, mientras que el distrito suma 35.

Los nuevos positivos vuelven a subir en las últimas 24, en las que se duplican tanto en Jerez, donde se registran 73 contagios, como en el distrito, que suma 111. Pero los curados se mantienen por encima de los positivos, en el primero de los casos con 121 nuevas altas; en el segundo, con 212.

En consecuencia, los casos activos mantienen su tendencia descendente en la última jornada, en la que Jerez, que la víspera logró bajar del millar de confirmados en activo, recorta cerca de medio centenar más y se queda en 829, mientras el distrito, con una bajada de algo más de un centenar, mantiene se sitúa por debajo de los 1.300.

La provincia registra este miércoles un ligero aumento de la incidencia acumulada en 14 días, hasta los 269,5 casos, situación que afecta dentro del distrito a Trebujena, por encima de 326 casos, y a Rota, que roza los 140, aunque se mantiene como el municipio con menor riesgo de contagio del distrito Jerez-Costa Noroeste, seguida de San José del Valle, con 158 casos, y Sanlúcar, que repite el resultado del día anterior con 174 casos.

En el extremo opuesto figura Chipiona, aún por encima del umbral de 500 casos (516) y casi el doble de la media andaluza, que mejora en cinco puntos su tasa de incidencia en las últimas 24 horas, para situarse en 262,6 casos.