El río Guadalete baja de los seis metros a su paso por Jerez

En torno a las cinco y media de la mañana de este martes día 10 de febrero el río Guadalete ha dejado de estar en nivel rojo tras más de una semana por encima de los seis metros —el pico lo tuvo al mediodía del pasado viernes cuando alcanzó los 6,83 metros y un caudas de más de 1.187 metros cúbicos por segundo—. Durante la mañana de este martes, el Guadalete vuelve a estar por debajo de los seis metros y mantiene su tendencia de decrecimiento que inició en la jornada del sábado.

A las diez de esta mañana, el río tenía una cota de 5,9 metros a su paso por las inmediaciones del Puente de la Cartuja, enclave donde la Junta de Andalucía toma el control del nivel del río. Son en torno a 40 centímetros más bajo respecto a 24 horas antes. El caudal durante esta mañana está por encima de los 812 metros cúbicos por segundo.

El Ayuntamiento ha informado que, tras la bajada del nivel rojo a naranja del Guadalete, se han iniciado las labores de limpiezas de calles y espacios públicos con el objetivo de "restablecer la normalidad lo antes posible".

Por el momento, se mantienen la orden de desalojo de las viviendas en los núcleos rurales más afectados, aunque bien es cierto que la bajada del río ha permitido que barriadas como El Portal o La Corta dejen de estar incomunicadas por carretera. En la tarde de ayer se reabrió al tráfico la A-2002.

A pesar de la bajada del nivel, el agua tardará semanas en retirarse de buena parte de los campos inundados de la Vega del Guadalete. La enorme cantidad de agua acumulada, sumada a la dificultad y obstáculos que tiene para regresar al cauce del río —ya sea naturales o artificiales como carreteras y motas— hacen que enclaves como Los Llanos de la Ina o la zona más baja de Las Pachecas continúen completamente inundados.