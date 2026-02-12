Cortes totales y parciales de tres calles de Jerez

Un corte de tráfico reciente por obras en la calle Paúl

El Ayuntamiento de Jerez ha informado del corte total y parcial en las próximas jornadas de tres calles y avenidas en varios puntos de la ciudad por distintas labores en la calzada.

La suspensión de las tres vías afectadas con la fecha y el tiempo exacto de la interrupción del tráfico rodado son las siguientes:

-La calle Lechugas estará cortada el jueves 12 y el viernes 13 de febrero de 07:00 de la mañana a 17:00 horas de la tarde por labores de canalización.

-La Avenida de San Juan Bosco tendrá cortes parciales e intermitentes este jueves 12 y viernes 13 de febrero por labores de canalización.

-La Avenida de Las Adelfas estará cortada del jueves 12 al miércoles 18 de febrero de 08:00 horas de la mañana a 18:00 horas de la tarde. (tramo c/ Pimienta a c/ Olivo).

Donaciones de sangre

Por otro lado, el Consistorio jerezano ha querido recordar en sus redes sociales que, la tarde de este jueves 12 de febrero, se habilitarán dos ubicaciones donde poder donar sangre en la ciudad.

Los emplazamientos son los siguientes:

-Centro Social La Granja, de 17 a 21 horas

-Capilla de Las Angustias, de 17.30 a 21.30 horas