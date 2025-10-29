El corto de la jerezana Alicia Núñez Puerto es seleccionado para los Goya 2026

One-Way-Cycle da un paso más en su camino. El corto de la jerezana Alicia Núñez Puerto, que ya fue galardonado en el Festival de Medina del Campo como Mejor Cortometraje de Animación y en Gijón con el Premio Proyecto Corto Movistar Plus+ / Pecera Estudio 2024, ahora luchará por recoger el Goya en la próxima edición.

La Academia de Cine ha anunciado este miércoles el listado de cortometrajes de la 40 edición de los Premios Goya. María Castro, Néstor López y Melina Matthews, representantes de los títulos ganadores el pasado año en las tres categorías, han desvelado las obras que podrán ser nominados a los Goya 2026 en las categorías de Mejor Cortometraje de Animación, Documental y Ficción. Y entre ellos está One-Way-Cycle.

"Esto es de todo el equipo. Hay muchas personas implicadas que ha puesto mucho corazón y mucho arte. Estos reconocimientos ya son un premiazo. Es reconocer una labor muy bonita de varios años y ahora quiero acordarme mucho del equipo, porque sin estas 80 personas el corto no estaría donde está y no estaríamos ahora mismo celebrando estas cositas tan bonitas que nos da la vida", reconoce Alicia Núñez.

Se trata de 15 cortometrajes de ficción, 18 documentales y 15 de animación. Según establecen las bases de la 40 edición, se ha conformado este listado de cortometrajes calificados y con recorrido en festivales en base a los méritos de los mismos (selecciones y premios obtenidos en los festivales seleccionadores).