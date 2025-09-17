El coste de la entrada para visitar la Cartuja en Jerez se triplica en un año

El precio de la entrada para visitar la Cartuja en Jerez ha sufrido un incremento 'sorpresa'. La Asociación Laicistas de Jerez denuncia la "subida unilateral" del precio de las entradas en la visita a la Cartuja de 5 a 15 euros por persona. Incremento triplicado que esta entidad considera "desmesurado y unilateral, en la medida que no se tiene conocimiento que la misma haya sido respaldada por el Ministerio de Hacienda como propietario del recinto, ni por la Junta de Andalucía como tutora del Bien de Interés Cultural que es el monumento".

Fue en septiembre de 2024 cuando se anunció que la Cartuja de Jerez comenzaba con las visitas guiadas por grupos al monumento. Fue una apertura 'progresiva', a falta de habilitar los accesos, y se detalló que tendrían una duración de 1 hora y media con dos tarifas, "aún no definitivas": una normal de 8 euros y la reducida, de 5 euros. Esta última englobaba residentes en Jerez, jubilados mayores de 65 años, discapacitados, estudiantes y niños hasta 14 años. Esta tarifa sigue anunciada a día de hoy en la web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Captura de la web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Sin embargo, y como ha denunciado la Asociación Laicistas de Jerez, en la web de la Cartuja el precio "normal" de la entrada asciende a 15 euros.

Opción de compra de una entrada para el 19 de septiembre a la Cartuja de Jerez.

"A nuestro entender, el Obispado posee recursos suficientes para no tener que llegar a ese incremento desproporcionado en el precio de las visitas al monumento público estatal. De hecho en las cuentas del Obispado de Jerez aparecen superávits, llamados 'capacidad de financiación', de 770.694,71 euros en 2023 y de 614.451,44 euros en 2022", detalla la asociación en su comunicado.

En esa línea, los laicistas jerezanos llaman la atención sobre el hecho de que en la página web utilizada para las reservas on line, "ni se referencia a que la Cartuja es propiedad del Estado y, casualmente, todas las reservas gratuitas hasta el año próximo ya se encuentran agotadas".

De otra parte, "pese a los ingresos que el Obispado recibe del Estado para la realización de la hospedería y el mantenimiento de muros y patios, a pesar de las entradas que se abonan en otros recintos religiosos, la entrada no contempla una mínima bonificación siquiera para desempleados o jerezanos y jerezanas".

Los laicistas jerezanos se reafirman en su posición de que la cesión legal a la Iglesia Católica del monumento "no puede ni debe significar un cheque en blanco para explotar mercantilmente el mismo. Ya sea con la venta de entradas, le reserva en la hospedería, o en la celebración de convites de bodas como se anunció en su día por el portavoz de patrimonio del Obispado en rueda de prensa".

Es más, los laicistas reiteran la "necesidad de que las instituciones estén más atentas a las gestiones e intervenciones que se realizan a partir del convenio de cesión de la Cartuja, a la vez que reiteran la necesidad de que el Ayuntamiento de Jerez esté presente en los foros de gestión de la Cartuja".