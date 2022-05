El covid salta de la Feria al trabajo y a los centros escolares

La Feria ha sido caldo de cultivo para la propagación nuevamente del coronavirus en Jerez, donde las estadísticas oficiales, aunque mutiladas tras el cambio de sistema para el seguimiento y control del covid, y la demanda de test de antígenos en las farmacias, disparada hasta un 400% en los últimos días, evidencian el vuelco en la mejora experimentada en las semanas previas.

Hay menos mortalidad, la presión asistencial se mantiene en niveles razonables y la incidencia es más leve, pero ni siquiera en los casos con una sintomatología más pronunciada, en los que al dolor de garganta y el cansancio se une la fiebre, se cursan bajas laborales que ayuden, al menos, a limitar la expansión.

En la propia Feria, había casetas en las que se daba el parte de baja, con la mitad de los socios contagiados durante la celebración o en los días posteriores, explica un positivo reciente que arrastraba síntomas que, hasta la confirmación a través del test de antígeno, pensaba que se debían a las secuelas habituales de los excesos en el recinto ferial.

Los positivos encadenados en su círculo familiar y de amistades, entre ellos muchos socios de la misma caseta, y su malestar general despertaron sus sospechas sobre la posibilidad de haberse contagiado, ahora confirmadas tras dos días en los que teme que ha podido contagiar a muchas personas con las que ha tenido contacto, caso de los compañeros de trabajo.

Un profesor con síntomas leves, aunque con algo de fiebre, pidió la baja tras contagiar, o eso cree, a su pareja, en la que el covid se ha manifestado con más virulencia, para evitar la propagación entre los compañeros de claustros y alumnos del instituto en el que imparte clases. La respuesta médica, como al resto de los que no superan los 60 años de edad y no trabajan en un entorno de vulnerabilidad -hospitales, geriátricos...-, fue un rotundo "no procede".

La mayoría de miembros del claustro de otro centro escolar de la ciudad dio positivo tras la comida de convivencia en la Feria, pero tampoco se iba a cerrar el colegio entero, que para algo se han levantado ya las últimas restricciones que quedaban en vigor, en concreto la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores y aulas, aún a riesgo de propagación entre el alumnado, donde también se han registrado numerosos casos, aunque se desconoce si por contagio de los profesores, amigos, familiares...

En la Feria se ha puesto de manifiesto que los llamamientos a la responsabilidad de las autoridades sanitarias tras la retirada de la mascarilla -guardar la distancia social, huir de muchedumbres, limitar el aforo en casetas y, fundamentalmente, no acudir a la Feria al menor de los síntomas o en caso de sospecha- no han surtido efecto, de ahí el rebrote actual entre los jerezanos y visitantes, que según resume un farmacéutico, "están cayendo como moscas".

En el último mes y medio, es decir, desde el cambio del sistema de control y seguimiento del virus, se han registrado en Jerez algo más de 2.200 casos confirmados, de los que medio millar se concentran en la última semana, es decir, desde el martes de Feria, por lo que no entra el fin de semana de inauguración, el de mayor afluencia al González Hontoria.

Los positivos en los últimos siete días alcanzan los 474, casi el doble de los que se notificaron el primer día tras el cambio de sistema que pretende culminar con la consideración del covid como una gripe más.

Los síntomas entre uno y otra son similares -dolor corporal, cansancio, irritación de garganta o faringitis, moqueo y fiebre, por lo que el test de antígenos se ha convertido en el único elemento fiable para el autodiagnóstico entre los afectados por alguna de estas dolencias que no forman parte de los grupos en situación de vulnerabilidad.

La recomendación, para los positivos, es el teletrabajo, pero hay empleos de un marcado carácter presencial que impiden a muchos de los casos confirmados de los últimos días ausentarse hasta dar negativo para reincorporarse a sus puestos.

La tasa de letalidad se ha reducido en relación a la fase aguda de la pandemia, no cabe duda, pero no se puede bajar la guardia porque el número de fallecidos sigue siendo elevado, en concreto, 11 desde la entrada en vigor del nuevo sistema, dos de ellos en la última semana, frente a los 15 registrados en el mes y medio anterior, desde mediados de febrero a principios de marzo.

En lo que va de mayo, se han registrado 38 hospitalizaciones en el municipio jerezano y un ingreso en UCI, con los que las primeras alcanzan los 1.703 durante la pandemia y los segundos, las 156. Este dato no se puede comparar con la situación de la fase aguda, durante la que solo se facilitaban datos hospitalarios del distrito sanitario Jerez-Costa Noroeste, por tanto, de la suma de las hospitalización e ingresos en UCI de los hospitales de Jerez y Sanlúcar.

Además, las estadísticas únicamente reflejan ya los casos, hospitalizados, fallecidos... confirmados con prueba de PCR, mientras que el indicador sobre el riesgo de contagio se limita a las personas mayores de 60 años, entre las que la incidencia acumulada en 14 días supera ya los 572 casos, 270 puntos por encima de la registrada al inicio de la nueva fase a finales de marzo. La tasa en 7 días, por su parte, se sitúa en 314 casos, 180 puntos más que los notificados hace mes y medio.