La Feria dispara los casos de covid, la mayoría leves o asintomáticos

Covid, gripe, alergia... La demanda de test de antígenos para confirmar o descartar el positivo en covid ha vuelto a dispararse en las farmacias coincidiendo con la Feria del Caballo, que ha desatado nuevamente la psicosis entre la población por la aparición de síntomas compatibles con algunas de patologías comunes en esta época del año, pero también de posibles nuevos contagios de coronavirus.

Las colas registradas en los últimos días a las puertas de las farmacias, que en algunos casos han agotado las existencias de test de antígenos de forma coyuntural, en concreto farmacias de guardia durante este fin de semana que, según el Colegio de Farmacéuticos, han llegado a vender hasta 300 unidades en una tarde.

"Los casos de covid han subido una barbaridad", confirma un farmacéutico del centro tras el positivo en los tres primeros test practicados esta mañana a clientes, todos con sintomatología leve, principalmente dolor de garganta y moqueo.

Desde el inicio de la Feria, los casos se han disparado exponencialmente, si bien el farmacéutico explica que en muchos casos, las pruebas diagnósticas pueden tardar hasta 48 y 72 horas en dar positivo después de la aparición de los síntomas por carecer de suficiente carga vírica en las primeras horas, extremo que confirma Ernesto Cervilla, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz.

Cervilla asegura que, "en principio, no hay problemas de desabastecimiento" pese al fuerte aumento de la demanda, que cifra entre el 300 y el 400%, debido a la "incertidumbre" generada por al aumento de casos, pues de hechos en las propias farmacias, como en la suya, se han registrado numerosos positivos entre el personal.

Además de la Feria, Cervilla recuerda que la subida de los casos, muchos de ellos asintomáticos, responde a la supresión de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores y en colegios, al tiempo que apunta a la coincidencia del repunte con catarros, alergias y gripe A, que se manifiesta también son síntomas leves, pero que provoca "más incertidumbre si cabe".

"Un test con resultado negativo no siempre significa que no haya contagio", explica el farmacéutico del centro consultado por este medio, quien recomienda repetir la prueba cada dos días si se tienen síntomas compatibles con Covid para descartar que se ha contraído el virus y actuar en consecuencia.

La inmensa mayoría de los jerezanos que desfilan en estos días por las farmacias busca algún medicamento para aliviar el dolor de garganta, la afección más común tanto entre los positivos de covid como en afectados por procesos gripales y alergias.

Sin embargo, este farmacéutico advierte de que también hay mucha gente con irritación de garganta por otras causas vinculadas a la Feria, en concreto el albero y la necesidad de forzar la voz en el recinto ferial por el excesivo volumen de la música en las casetas. En estos casos, lo recomendable para combatir la faringitis es paracetamol, ibuprofeno y pastillas para chupar que se expenden sin receta.

"Yo mismo soy víctima del albero y eso que sólo he estado dos días en la Feria; no sé si es por el albero o por los productos que puedan utilizar para asentarlo, pero estoy con antibióticos y, como yo, todo el que ha pisado la Feria", afirma tajante, y añade que ante la dificultad de distinguir entre gripe, alergia, problemas de albero y covid, "nunca está de más hacerse el test de antígenos, meterse el palo para descartar y así actuar en consecuencia".

Al aumento de los casos de covid y a los problemas de garganta se unen los procesos gripales, de los que hay "el ciento y la madre, porque hemos pasado del abrigo a la camiseta, y por el día hace calor, pero por las noches refresca", espeta el farmacéutico.

El farmacéutico se ha convertido en una extensión del médico de cabecera desde que la atención primaria ha dejado de atender a los positivos menores de 60 años, salvo casos graves. Las personas con síntomas leves o asintomáticos buscan consejo en las farmacias, desde las que se recomienda "que tomen medidas de precaución -mascarilla, distancia social- y que teletrabajen, sin pueden, porque no les van a dar la baja".

Desde el cambio de estrategia para el seguimiento y control del covid, las estadísticas oficiales, que únicamente se facilitan ya dos días en semana -martes y viernes- no reflejan la incidencia real sobre la población, ya que únicamente se computan los casos graves que requieren de una PCR, centrándose además en las personas vulnerables o que trabajan en entornos de vulnerabilidad.

"Que no aparezcan en las estadísticas no significa que no haya más casos", señala el farmacéutico del centro, pero es la decisión que han tomado las autoridades sanitarias en el camino hacia un sistema de control centinela, en el que el covid pasará a ser tratado como una gripe más, siempre que se mantenga una presión hospitalaria baja.