Crean una campaña de crowdfunding para poder seguir enseñando cine a los alumnos de Arcos

El profesor de Arcos Diego Contreras, afincado en Jerez, y el fotógrafo Pascual Ross se han visto "obligados" a montar una campaña de recogida de fondos para continuar con la labor de formación de cine y realización de cortometrajes que desarrollan desde hace 12 años en la localidad, con la que han conseguido más de 10 premios y más de 20 selecciones en festivales de cine nacionales e internacionales.

El objetivo de esta campaña es distribuir el cortometraje 'Hybris' en diferentes festivales y que este proyecto educativo pueda sobrevivir.

El proyecto, denominado Filmeduca, enseña a jóvenes entre 15 y 17 años a vivir el mundo del cine y lo audiovisual desde dentro. Los dos formadores, en el periodo de vacaciones y con sus propios fondos, reúnen a un grupo de alumnos y realizan un corto de principio a fin. Los alumnos, formando un equipo de trabajo, aprenden a dirigir, grabar, interpretar, lenguaje audiovisual y todo lo que supone un rodaje cinematográfico profesional desde dentro. "Les enseñamos los roles necesarios en una producción cinematográfica y la función de los mismos y son los propios alumnos los que llevan a cabo la producción bajo nuestra supervisión (sonido, dirección de fotografía, foto fija, claqueta...). La responsabilidad que adquieren, la capacidad de trabajar en equipo, las ganas de mejorar, la madurez de la que hacen gala es increíble", apuntan los profesores. Ya han rodado cortometrajes como Perros, En ningún lugar, 14 días, etc.

Cartel de 'Hybris'.

Este año, tras mucha reflexión, los dos formadores han decidido hacer un crowdfunding o finaniación colectiva para que el proyecto siga adelante y no muera. La plataforma que han puesto en marcha se puede apoyar en: https://www.verkami.com/locale/es/projects/42470-hybris-filmeduca?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=info%40verkami.com

'Hybris' y por qué necesitan ayuda

Marta vive marcada por el crimen que su padre cometió años atrás. En un pueblo que no perdona, ella y su madre deben vivir junto al rechazo de todos, incluida su mejor amiga desde la infancia. Marta deberá decidir si se esconde en el silencio o se enfrenta a un pasado que no eligió.

"Este es el título del último cortometraje realizado con el alumnado del IES Guadalpeña de Arcos en el que queríamos hacer hincapié en la injusticia de la culpa heredada, inspirándonos en la antigua tragedia griega. Necesitamos ayuda porque este proyecto no cuenta con el apoyo de ninguna institución ni pública ni privada, sólo con una pequeña aportación por parte del centro educativo. Todos los gastos que conlleva una producción salen de nuestro bolsillo lo cual nos parece muy injusto al tratarse de un proyecto educativo de este calibre. Si conseguimos el objetivo propuesto, podremos distribuir el último cortometraje para que tenga una mayor visibilidad y sobreviva este proyecto".

Los profesores han diseñado una serie de recompensas para los colaboradores para que formen parte de alguna manera de este proyecto, "de nuestra pasión por aunar cine y educación. Estas van desde aparecer en los créditos en la edición final hasta visionado exclusivo y carteles del cortometraje. Sin vuestra colaboración, este proyecto no sería posible".