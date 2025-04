Cristobal Donaire 'Balcris': “He pasado muchas noches sin dormir, el cartel de la Feria impone”

Cristóbal Donaire ‘Balcris’ (Jerez, 1984) acumula más de un cuarto de siglo dedicándose al arte. Tras cursar estudios en la Escuela de Arte y Diseño de Jerez, ha completado su formación en otros puntos del país pero especialmente en el extranjero. El pasado viernes presentó el cartel de la Feria del Caballo 2025, una propuesta realizada por el Ayuntamiento y que ha acogido con entusiasmo.

Pregunta.–¿Cuándo recibió usted la noticia?

Respuesta.–La verdad es que recibí el encargo justo después de Navidades, creo que recordar que el 7 de enero. Me llamó la alcaldesa para decirme llevaba mucho tiempo queriéndome dar la noticia y proponiéndome que hiciera el cartel.

P.–¿Y se lo pensó mucho?

R.–¿Cómo no voy a querer? Le dije yo. Era algo que llevaba esperando muchos años, y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión.

P.–¿Qué supone para un jerezano hacer el cartel de su feria?

R.–Primero una ilusión muy grande, pero también supone mucha responsabilidad. En mi caso, como he dicho antes, siempre he soñado con que llegara este momento, pero sinceramente, no esperaba que fuese tan pronto, lo veía como algo lejano. La Feria del Caballo es una feria de gran repercusión y que te llamen para hacer su cartel, es algo muy grande.

P.–Y había pensado alguna vez, si algún día me llaman, voy a hacer esto...

R.–La verdad es que no. Jerez ha tenido muy buenos carteles de feria, carteles que han pintado artistas de muchísimo nivel, y claro, todo eso influye. En mi caso, como conozco buen como es mi tierra, he dado muchas vueltas a lo que iba a hacer.

P.–¿En qué sentido?

R.–Por ejemplo, yo normalmente cuando pinto lo hago a través de una pintura muy rápida, muy fresca, es muy espontánea, con mucha decisión y reconozco que el cartel me ha generado una cantidad de dudas, de inseguridades. A lo mejor un día pintaba algo que me parecía muy bueno, pero luego, y inconscientemente decía no, tiene que ser el mejor y claro, lo mejor muchas veces es lo espontáneo, lo natural, lo fresco y claro, ¿qué ha pasado al final? Pues que he pintado cerca de 200 cuadros, creo que hay una colección ahora mismo en mi estudio de 200 bocetos, hasta que ‘este es’.

P.–Por lo que dice, habrá pasado muchas noches sin dormir...

R.–Bastante, bastante...Ha sido un proceso duro y difícil porque además no es lo mismo que te encarguen algo para otra ciudad, que te lo encarguen para Jerez. En realidad, me he llevado semanas así como desorientado, nerviosillo porque además esta ciudad es muy particular, es muy exigente, y purista, y la gente tiene la lengua larga, critica de una manera muy afilá.

Cristóbal Donaire 'Balcris', junto a su obra. / Candela Núñez

P.–¿Qué ha querido representar en este cartel?

R.–Quería expresar una explosión de color, una explosión del caballo, de las flamencas... No podía ser otra cosa, claro porque al fin y al cabo, un cartel de feria tiene que representar un poco de todo lo que es nuestra feria y en ese sentido, hay que tenerlo muy claro. Yo sabía que tenía que usar elementos básicos, algunos de ellos son además muy recurrentes en mis obras, pero repito que me ha creado muchas dudas en muchos momentos.

P.–Mucha gente coincide en que la decisión de apostar por un artista de la tierra para este cometido es un acierto. ¿Qué cree usted como artista y jerezano?

R.–Bueno, como jerezano siempre te da alegría que se acuerden de gente de la tierra, que aquí también somos válidos. Creo que eso es positivo, y a mí me encanta que esté empezando todo a fluir correctamente, que se esté dando el sitio. Yo soy joven, entiendo que hay grandes artistas en Jerez, que además los admiro y los sigo muchísimo, y ojalá esta política pueda seguir.

P.–Ahora lo que hace falta es que toda esa gente que le sigue por el mundo se acerque a conocer la Feria de Jerez....

R.–Claro, yo creo que algo ocurrirá, y tengo claro que va a llegar a muchos rincones, porque yo, otra cosa no, pero con todo lo que me he tenido que mover por circunstancias, al final me he hecho un mercado muy grande en América Latina, en Estados Unidos, en toda Europa.. Y bueno, yo creo que va a llegar a muchos rinconcitos.

P.–Para terminar, ¿es Balcris feriante?

R.–(Risas) Me gusta la feria y soy muy feriante, aunque últimamente, será cosa de la edad, reconozco que ya me estoy volviendo más delicado. A mí me gusta disfrutar de mi feria, que es una maravilla y tiene un paseo de caballos espectacular, y me gusta la feria de mañana. Si te coge en el momento idóneo, es una feria que tiene su embrujo”.