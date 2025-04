Estos son los puntos de la baremación de las casetas para estar en la Feria de Jerez

A poco más de tres semanas para que se encienda el alumbrado del Real del González Hontoria, el plano de la Feria de Jerez sigue estando rodeado de polémica. Este martes se celebraron dos plenos, uno de ellos monográfico con un único punto en el orden del día: proposición de los grupos municipales Socialista y La Confluencia para evaluar la transparencia en la tramitación del expediente para la concesión de casetas en la Feria así como el reparto de los espacios.

La oposición no cejó en la necesidad de conocer los criterios para asignar los sitios en el Real, a lo que el delegado de Fiestas, Francisco Zurita, insistió en que "hemos primado casetas que tienen proyectos interesantes, actividades benéficas, colectivos numerosos, también la trayectoria... Pero siempre primando el interés colectivo por encima del individual, no hay otra explicación al plano". Eso sí, no se presentó ningún documento ni se dio ninguna explicación concreta que ayude a resolver las dudas sobre la distribución de casetas.

Sobre la mesa sí que se puso el 'nuevo' documento de la baremación para la valoración de las solicitudes de las casetas. Según el Ayuntamiento, esta puntuación no dictamina en qué lugar se ubica cada caseta, sino que es una 'nota de corte' para estar o no estar en el Real según el número de solicitudes.

Criterios de la baremación para la adjudicación de casetas

El artículo 57 de la vigente Ordenanza Reguladora de la Feria del Caballo determina los criterios a aplicar para la adjudicación de solicitudes de licencias de ocupación y uso de casetas, estableciendo los siguientes:

Actividad y funcionamiento previsto para la caseta de Feria (hasta 50 puntos): Se valora cada uno de los aspectos contenidos en la memoria justificativa de la actividad y funcionamiento de la caseta de feria, de acuerdo con los siguientes valores máximos:

Justificación de las preferencias manifestadas en la solicitud. (Hasta 3 puntos)

Número de miembros del cuerpo social de la entidad. (Hasta 2 puntos)

Fecha de constitución de la entidad. (Hasta 2 puntos)

Año de obtención de la primera de las licencias de ocupación de caseta en la Feria del Caballo, de manera ininterrumpida. (Hasta 5 puntos)

Objetivos respecto al funcionamiento de la caseta de Feria. (Hasta 5 puntos)

Perfil de personas destinatarias de la actividad de la caseta de Feria. (Hasta 4 puntos)

Modelo de gestión económica de la caseta de Feria. Fuentes de ingreso y destino de los gastos, sin expresar cantidades. (Hasta 2 puntos)

Criterios aplicados en el diseño de fachadas e interiores. (Hasta 4 puntos)

Medios propios o ajenos para el montaje y desmontaje de la caseta de Feria. (Hasta 1 punto)

Gestión propia o ajena del servicio de restauración u hostelería de la caseta de Feria. (Hasta 1 punto)

Previsión de número medio de personas en el servicio de restauración u hostelería, por tipo de puesto. (Hasta 1 punto)

Previsión de número de mesas y sillas en el interior de la caseta y en terrazas. (Hasta 1 punto)

Gestión propia o ajena de la limpieza y sanidad de la caseta de Feria. (Hasta 1 punto)

Disposición de seguridad privada o no. (Hasta 1 punto)

Previsión de potencia musical de los equipos de sonido a instalar en la caseta de Feria. (Hasta 6 puntos)

Previsión de la potencia eléctrica a instalar en la caseta de Feria. (Hasta 3 puntos)

Propuesta inicial de programación de actuaciones musicales, en la que se indicará fecha, hora aproximada de comienzo y género musical previstos. (Hasta 6 puntos)

Otras consideraciones relevantes respecto a la instalación y funcionamiento de la caseta de Feria que no estén contemplados en los puntos anteriores. (Hasta 2 puntos)

Propuesta de diseño e instalación de la caseta de Feria (hasta 30 puntos): se valora la calidad artística, originalidad y estética en el diseño de las fachadas, el interior de la caseta de feria, así como la distribución y soluciones técnicas planteadas, todo ello de acuerdo con el tipo de caseta que se hubiera solicitado.

Ausencia de infracciones (hasta 20 puntos): se valorará la inexistencia de sanciones impuestas, expedientes sancionadores incoados o actas de inspección levantadas, por infracciones cometidas por la persona solicitante, en caso de haber sido titular de licencia en ediciones anteriores.