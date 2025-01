Críticas por la lista de espera para el dentista para niños con discapacidad

En Andalucía las personas entre 6 y 15 años disfrutan de atención bucodental gratuita que incluye una asistencia dental básica y algunos tratamientos especiales. La asistencia se realiza generalmente en los centros de atención primaria. Pero hay más. El Sistema Sanitario Público de Andalucía contempla la asistencia dental para las personas cuya discapacidad física o psíquica aconseje la sedación o anestesia para realizar una exploración o un tratamiento de asistencia dental.

Sin embargo, hay muchas familias jerezanas con niños y jóvenes con discapacidad que están teniendo serios problemas. Natalia López, madre de Gabriel, un niño de 13 años con autismo grave, está “totalmente indignada”. Tras esperar más de un año desde que al niño le vieron una picadura hasta que finalmente tuvo una consulta en el Hospital San Carlos de San Fernando (allí se derivan para las intervenciones), lo que era un procedimiento ‘sencillo’ se convirtió en algo más serio. Y lo que es peor, ya no se cubría.

“A mi hijo no quisieron ni mirarle la boca, porque estaba muy nervioso. Llevábamos más de un año para que le miraran una picadura. Y claro, cuando llegamos a la cita al niño había que hacerle al menos una endodoncia. Me dijeron que si era una endodoncia en el Hospital no se podía hacer, que sólo se hacían limpiezas, extracciones y empastes. Que las endodoncias ya son por el privado”, relata López.

Muchos niños con discapacidad necesitan anestesia general para cualquier intervención en la boca y para ello, necesitan un quirófano. La familia de Gabriel denuncia que después de todo este tiempo, en una clínica privada le cuesta 3.800 euros, porque lo que empezó siendo una picadura ahora es una endodoncia y 11 reconstrucciones. “Esto se debería hacer por la Seguridad Social. ¿Pueden dormir a un niño para un empaste pero no para una endodoncia? Me dijeron que era porque no tenían el material. No entiendo por qué quieren quitar esto para estos niños cuando la salud bucodental es primordial para ellos”, subraya la madre de Gabriel.

“Nos sentimos desamparados y discriminados. Yo tengo dos niños más pequeños y pueden ir sin problemas al dentista de la Seguridad Social, pero Gabriel, que es el que tiene la discapacidad, no. ¡Y es que hay que pagar un quirófano! No entiendo. Mi hijo que no habla, que no me puede decir qué le duele... Lo llevo al dentista del centro de salud (sólo se atiende en Guadalcacín) y para una picadura hay que estar más de un año en lista de espera. ¿Es justo?”, pregunta Natalia López.

Consuelo Cobos, madre de Antonio Jesús, un joven con autismo y diabetes, cuenta también su experiencia. Llevó a su hijo al dentista del centro de salud de Guadalcacín para una revisión y le dijeron que la “boca la tenía fatal”. Lo mandaron “con urgencia” a Cádiz pero le avisaron de que “había más de un año de lista de espera”.

“¿Cómo voy a esperar más de un año? Cuando lo fueran a ver no le iba a quedar ningún diente. Así que valoramos la consulta privada”, relata Consuelo. La familia acudió a una clínica que confirmó que las muelas de Antonio no se podían salvar, y le explicaron que ellos tenían un convenio con el San Juan Grande para utilizar el quirófano. “2.385 euros me costaba la intervención, a lo que había que sumarle, la habitación (media mañana a 130,50 euros o pasar la noche por 261 euros más). Aceptamos porque mi hijo no podía esperar. Le tuvieron que quitar 6 muelas y empastar muchos dientes. No me quejo del personal ni del trato, el trabajo fue espectacular. Pero ¿qué pasa si no puedo pagarlo? ¿Cuántas criaturas no pueden hacer frente a este gasto? ¿Nuestro niños qué son animales?”, pregunta Consuelo.

“Estas facturas son así porque la lista de espera es tan brutal que todo empeora y más en estos niños. ¿Por qué estos niños tienen que esperar tanto para que los vean? Antes estas cosas se hacían por la Seguridad Social. ¿Por cada carie que le salga tenemos que pagar 2.500 euros? ¿Qué necesidad tienen estos niños de sufrir más de un año un dolor de muelas?”, denuncia la madre de Antonio Jesús.