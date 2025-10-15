CSIF alerta de la "falta de supervisores" en varios servicios del Hospital de Jerez

La sección sindical de CSIF en el Hospital Universitario de Jerez alerta públicamente de los "problemas que padece el centro ante la falta de cobertura de profesionales que están de baja, de permiso o con reducciones de jornada", señala en una nota de prensa.

“Mientras el Servicio Andaluz de Salud no contrata personal suficiente, los trabajadores disponibles asumen una carga de trabajo cada vez mayor, poniendo en riesgo la salud tanto de los usuarios como las de ellos mismos”, denuncian desde el sindicato.

"Tal es la escasez de personal que ha habido servicios (por ejemplo, la UCI o la unidad de cirugía) que, en determinados turnos, se han quedado sin supervisores, generando problemas de gestión y coordinación. En el caso de que surja un conflicto o incidencia en uno de esos turnos, el personal tendría que recurrir a cualquier superior disponible, ralentizando la resolución de tal problema", añaden en el comunicado.

En cuanto a categorías profesionales, a finales de la semana pasada, CSIF ha contabilizado "un déficit de aproximadamente 30 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), 20 bajas de enfermeras/os, 16 celadores de baja, siete técnicos de radiología, a la que se suma una jubilación sin cubrir".

"Además, hay carencias de personal entre el personal de mantenimiento y en técnicos de laboratorio entre otras categorías. A todo esto se le suma la falta de contratación para cubrir las reducciones de jornada (que suelen durar meses o años) así como las vacaciones reglamentarias de este mes octubre", explican.

"Esta situación deja nuestro centro como si fuera un hospital de campaña, donde el trabajo se saca como buenamente se pueda, solo gracias a la profesionalidad y vocación de servicio de los trabajadores”, apuntan desde CSIF.

Sin embargo, la Central Sindical advierte de que la Administración sanitaria "debe resolver cuanto antes este problema, dejar de echar balones fuera y contratar al personal necesario para que este servicio esencial se desarrolle con todas las garantías de calidad que merece la plantilla y la ciudadanía en general", concluye el sindicato.