El CSIF denuncia bajas de sanitarios en el Hospital de Jerez por la fuerte carga asistencial

Los hospitales públicos de la provincia se encuentran "abandonados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) mientras usuarios y profesionales lo padecen día tras días". Si hace una semana CSIF denunciaba la inasumible saturación de las Urgencias del Hospital Punta Europa en Algeciras, con pacientes ingresados hasta en la sala de espera, la central sindical quiere denunciar ahora que la situación no está mejor en el resto de centros hospitalarios de la provincia.

La raíz de esto, como explica el responsable de Sanidad de CSIF Cádiz, Alberto Puyana, “ya la sabe todo el mundo: la falta de personal, de espacio, de previsión y la nefasta política de contrataciones del SAS”. "A sabiendas de que estas fechas son cruciales por el aumento de la incidencia de gripe y otras enfermedades respiratorias, la administración sanitaria no hace una planificación efectiva para asumir la enorme carga de trabajo que acumulan los profesionales. A esto se suma la política de contrataciones, que, con una perspectiva claramente economicista y que solo busca el ahorro, es difícil cubrir bajas, vacaciones, permisos y reducciones de jornada de los trabajadores de la sanidad pública, dejando las plantillas siempre por debajo de lo necesario", alertan desde el sindicato.

Esto, obviamente, “repercute en la calidad asistencial que merecen los usuarios, pero provoca al mismo tiempo hastío, estrés e indignación entre la plantilla, que se siente absolutamente abandonada”, insiste Puyana.

En Jerez, CSIF denuncia que "los profesionales refieren que el déficit de plantilla es constante, no solo en estas fechas, por lo que lamentablemente han normalizado una situación excepcional, con una carga de trabajo enorme que finalmente acaba provocando más bajas laborales y afectando a todos los servicios".

CSIF exige al SAS y sus responsables políticos que “dejen de lanzar balones fuera y asuman sus funciones, tomando todas las medidas necesarias para paliar esta indigna situación”. Mientras tanto, desde la Central Sindical se está programando una serie de reuniones con distintos partidos políticos con representación en el Parlamento Andaluz para trasladarles lo que está ocurriendo, con el objetivo de "seguir presionando en busca de una solución".