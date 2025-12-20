Cuadro de honor: Bodegas Serdio

Unidos por Santiago ha creado este Cuadro de Honor como reconocimiento mensual público a las acciones en beneficio del barrio realizadas por particulares o entidades. Inauguramos esta ventana - abierta a las propuestas de todos nuestros vecinos y amigos- con Bodegas Serdio.

Bodegas Serdio, que tuvieron actividad en Cádiz hasta finales de los años 70, tras adquirir el casco de la Plaza de la Merced que fue almacén de golosinas, lo ha rehabilitado para dedicarlo a la crianza de vinos, sobre todo soleras de la gama VORS, según la denominación del Consejo Regulador del Marco de Jerez. Si ese es en sí mismo un hecho encomiable, la Asociación aprecia también la calidad de la rehabilitación tanto interior como exterior. Las fachadas de la mencionada Plaza así como las de la calle Muro 28 -antes propiedad de Bodegas Urium-, lucen un impecable enlucido, acabado en blanco y albero, que aportan una imagen renovada y estéticamente muy mejorada al entorno. El emparrado de la calle Pozo Dulce de Antonio Gallardo completa una intervención ejemplar que bien podría servir de modelo para otros enclaves de nuestro barrio.

Interior de Bodegas Serdio.

¡ ENHORABUENA !