¿Cuándo volverán a instalar las banderas y la venencia a sus rotondas en Jerez?

El temporal del pasado mes de octubre se llevó por delante en Jerez multitud de árboles y causó destrozó también en muros, instalaciones y mobiliario urbano. La borrasca ‘Bernard’ arrasó igualmente con una de las señas de identidad de la ciudad: la venencia instalada en la rotonda del catavino, junto al parque de bomberos. En aquel momento, además, el Ayuntamiento de Jerez decidió igualmente retirar, debido a su mal estado, las banderas de España y Andalucía, que estaban ubicadas en la avenida Adolfo Suárez Sofía y en La Granja, respectivamente.

Dos meses después de lo ocurrido, el edil de Vox Francisco Ignacio Soto ha preguntado en el último pleno municipal precisamente por la fecha de vuelta de estas banderas. Una cuestión ante la que el teniente de alcaldesa, Jaime Espinar, ha confirmado que ya se han iniciado los trámites para que las tres rotondas recuperen su estética anterior.

“Las banderas de los dos espacios que se pusieron durante la etapa de gobierno anterior hay que decir que se retiraron cuando el temporal”, aunque ya entonces “el estado en el que se encontraban no era evidentemente el mejor en el que podía estar una un emblema que, al final, nos representa a todos”. De hecho, según ha relatado Espinar en la sesión plenaria, “desgraciadamente la calidad del material no era la mejor. Es evidente que cuando se hace algo hay que hacerlo de calidad, no de manera chapucera”, dijo en alusión a las banderas colocadas por el gobierno del PSOE el pasado mes de mayo.

Así las cosas, el delegado municipal del PP dejó claro que “cuando se haga, se va a hacer bien”. De hecho, detalló que ya se han iniciado los trámites para la adquisición de las banderas y ha desvelado que el objetivo del gobierno local es que “no solo estén las banderas de Andalucía y de España sino que también esté la Jerez, como se hace en otras ciudades”. De este modo, al igual que se hace, por ejemplo, en Cádiz capital, “en caso de temporal se van retirando y esto también nos permitirá que roten”. La idea es que las tres banderas institucionales puedan ondear de forma alterna en los dos espacios en los que están actualmente instalados los mástiles.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Jerez ha confirmado que ha iniciado igualmente los trámites para la reposición de la venencia en la glorieta del catavino, tras romperse debido al fuerte viento. “Creemos que es importante que se recupere este símbolo”, ha asegurado Espinar.

Una vez que se aprueben los procedimientos en junta de gobierno local, algo que se producirá de forma inminente, la reposición de las tres rotondas afectadas tendrá un plazo de ejecución de un mes. Es, por ello, que Jaime Espinar confía en que antes de que llegue el próximo mes de marzo estos tres espacios luzcan sus emblemas.

Desde el gobierno municipal, además, se pretende mejorar la imagen tanto de la rotonda del catavino, como la de Adolfo Suárez. Por lo que se adecentarán próximamente. De hecho, hay que recordar que en la rotonda del catavino ya se realizaron algunas mejoras. Fue en octubre cuando se cambiaron las letras de la palabra ‘Jerez’, que se encontraban en mal estado, por otras de acero inoxidable.