Cuatro bandas jerezanas actuarán en el ciclo 'Versión en Rama' de las Fiestas de la Vendimia

'Versión en Rama' es uno de los ciclos novedosos de la programación de las Fiestas de la Vendimia. Cuatro grupos jerezanos, que versionan a grandes bandas y grandes temas musicales de distintas décadas, serán los protagonistas en las noches de la plaza Belén desde este sábado, 30 de agosto, a las 21.30 horas.

El delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, recuerda que "como explicó la alcaldesa en la presentación de las Fiestas de la Vendimia, hemos elaborado una programación en la que repiten actividades ya consolidadas y otras nuevas como este ciclo de 'Versión en rama' dirigidos a toda la ciudadanía, para que todos puedan disfrutar de unas Fiestas que tienen su inicio en una de nuestras principales señas de identidad como es el nacimiento del vino de Jerez".

El delegado también ha destacado que "seguimos afianzándonos como una ciudad ligada a la cultura, fortaleciendo nuestra candidatura a Capital de la Cultura en 2031. Y además, este ciclo se va a desarrollar en un enclave como la plaza Belén, que es un espacio de convivencia y un gran equipamiento cultural abierto a nuestra ciudad como se ha comprobado con la Fiesta de la Bulería, que ha sido todo un éxito de público y organización".

El ciclo comenzará este sábado, 30 de agosto, a las 21.30 horas, con la actuación del grupo 'Tribute Band Being Floyd' que versiona los éxitos de la mítica banda de rock británica Pink Floyd, versionando algunos de sus más populares temas lo que hará las delicias del público.

El viernes, 5 de septiembre, será el turno para 'Doctor Simago', tres músicos jerezanos que se han juntado para versionar las canciones que han escuchado y disfrutado toda la vida. Una coctelera musical en la que sonarán el mejor pop-rock nacional e internacional de siempre.

'Los Mundos de Yupi' ocuparán el escenario de plaza Belén el sábado, 6 de septiembre, con el mejor pop-rock español desde los años 80 hasta hoy, lo que sin duda hará disfrutar a varias generaciones.

El ciclo lo cierra el viernes, 12 de septiembre, el grupo 'Solera 60' con los mejores temas de los años 60 para disfrutar en familia.