Cuca Gamarra en Jerez: "Posponer el viaje a China de Sánchez hubiera sido lo más inteligente"

"No ha sido muy oportuno". La secretaria general del Partido Popular y portavoz del grupo político en el Congreso de los diputados, Cuca Gamarra, ha mostrado su desaprobación al viaje que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado a China y a Vietnam, al igual que también le han parecido "inapropiadas" las referencias que ha realizado la administración americana a nuestro país a raíz de este viaje. Es clara al respecto y asegura que lo que se necesita ahora frente a la política arancelaria de Donald Trump "es la unidad de acción y ningún país debe de ir por libre. En unas circunstancias como las actuales, posponer ese viaje hubiera sido lo más prudente y lo más inteligente, dentro del marco de esa diplomacia inteligente que hay que desplegar".

Las declaraciones las ha realizado Gamarra a Diario de Jerez (Grupo Joly) en una entrevista previa a su asistencia este viernes en el Ayuntamiento de Jerez a una reunión para abordar las políticas arancelarias de Estados Unidos y sus consecuencias en nuestra ciudad. Un encuentro convocado por la alcaldesa, María José García-Pelayo, en el que también han estado presentes el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz; los eurodiputados populares Carmen Crespo y Juan Ignacio Zoido; la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el presidente del Consejo Regulador de Vino, César Saldaña, entre otros. Respecto a dicha reunión, Gamarra ha "reconocido la iniciativa de la propia alcaldesa en una ciudad tan vinculada al vino, que hasta el nombre lo dice todo, en unos momentos de incertidumbre e inseguridad ante la guerra de los aranceles, la guerra comercial que ha promovido Donald Trump". Una reunión que busca convocar, tanto a nivel nacional, autonómico, como provincial y local, a todo el sector, "para desde la unidad, escuchar y ser conscientes de que lo que tenemos que afrontar por delante no es una cuestión menor ni que se pueda resolver fácilmente, sino que necesita de política europea, de política nacional, autonómica y de respaldo social y local para que, evidentemente, se pueda superar".

Gamarra apuntó que la situación "es preocupante y enorme" en referencia al vino y al sector primario de cara a los aranceles, y recordó que España es el tercer país europeo exportador a Estados Unidos, "pero un país que tenemos en el mercado del vino nuestro segundo mercado exterior, con lo cual la importancia está ahí. También es cierto que la fortaleza de nuestros vinos es indudable y lo que se trata también ahora mismo es de tener un enfoque claro desde la unidad y un enfoque europeo donde, en primer lugar, se busque actuar desde la diplomacia, con una diplomacia inteligente y una diplomacia, evidentemente, proporcionada, hay que ser contundentes ante este ataque. En una guerra de aranceles no gana nadie, pierde todo el mundo, y el libre mercado no puede estar en cuestión porque el libre mercado, del mismo modo que las relaciones atlánticas, pues para España son el futuro y la prosperidad".

La secretaria general del PP destacó que el enfoque que hacen los populares respecto al resto de los aranceles es, por un lado, "buscar una desescalada e intentar reconducir la situación desde la diplomacia a la que hacíamos referencia, que tiene que estar basada en la unidad de todos los Estados miembros europeos y, sin duda alguna, como país, también prepararnos con reformas estructurales. No es una cuestión de parches, no es una cuestión única y exclusivamente de un real decreto con medidas de liquidez, esto es mucho más profundo y esto lo que necesita son reformas estructurales para afrontar lo que viene por delante".

En cuanto a la 'tregua parcial' de Trump de 90 días sobre los aranceles, Cuca Gamarra deja claro que el "10% está ahí, ese nadie no tiene tregua, lo que sí que tenemos son esos 90 días para lo que estamos planteando desde el Partido Popular y lo que Alberto Núñez Feijóo (líder de los populares) le ha trasladado a todos los sectores a nivel nacional y a la presidenta de la Comisión Europea en Bruselas, Ursula von der Leyen, la necesidad de utilizar la diplomacia para frenar esto y, sobre todo, para reforzar que el libre comercio es el camino de la prosperidad, no hay otro".

Gamarra ha lanzado un mensaje a los españoles ante esta situación de incertidumbre global y ha reconocido que, "evidentemente, hay miedo porque hay inseguridad e inestabilidad y estamos hablando de un mercado del que dependemos, al que exportamos y que, por tanto, mucha industria, mucho tejido económico y empresarial y el sector primario dependen de él, pues los españoles es lógico que estén nerviosos. Por eso, nosotros hemos respondido, en primer lugar, con altura de miras y pensando única y exclusivamente en España y en los españoles a la hora de pensar qué podemos hacer, no sólo en España, sino qué podemos hacer en el ámbito europeo como primer partido y como partido que está al frente de la Comisión, y también qué podemos hacer en los ámbitos autonómicos en los que gobernamos, como es la Junta de Andalucía. Y, desde ese planteamiento, trasladando un mensaje claro de lo que se necesita: unidad y que se cuente por parte del Gobierno de España con las comunidades autónomas porque, desde el territorio, es donde mejor se conocen también las circunstancias de cada sector". "El Partido Popular -añadió- es un partido de Estado y va a defender los intereses de España por encima de todo y de todos. Ahí no caben aliados internacionales cuando están en cuestión nuestros intereses. El patriotismo es defender lo nuestro y el patriotismo es defender los intereses de España y de los españoles que es lo que vamos a hacer. Y no caben parches y tampoco cabe el que, en este escenario, lo que prime sea al final los intereses de los independentistas o las condiciones de los independentistas. Hay que garantizar la igualdad de todas las empresas y, por tanto, de todos los trabajadores, tengan el CIF donde lo tengan".

Al hilo, la portavoz del grupo político en el Congreso de los Diputados hizo referencia a que sí que hay un debate y es un debate "a la vista de un cambio en un real decreto que, si evidentemente esto fuera inocuo, no tendría por qué recogerse en un real decreto. Y cuando, además, un partido como Junts hace gala de haber conseguido imponer unas condiciones, cuanto menos hay que alzar la voz para decir por aquí no. Esto se trata de España. No puede haber diferencias a la hora de abordar las medidas que hay que poner encima de la mesa en virtud de dónde tiene el CIF una empresa. El criterio tiene que ser la igualdad entre todas las empresas y, por tanto, entre todos los trabajadores y unos criterios objetivos y transparentes para que el acceso a la financiación, a un fondo de ayudas que todavía no se ha impulsado y que el Partido Popular ha puesto encima de la mesa la necesidad del mismo, que lo hemos exigido a nivel europeo, para afrontar en el corto plazo lo que tiene que venir mientras, evidentemente, se impulsan medidas estructurales, que es lo que necesita España. Y para eso se necesita un gobierno fuerte que no esté condicionado o atado al independentismo y, por tanto, que vaya también en este asunto a someterse a cesiones cuando se trata de todo lo contrario".

Durante la entrevista, Gamarra también ha repasado algunos temas de la actualidad, como los recortes de líneas en colegios que ha llevado a la comunidad educativa afectada a protestar en las calles. "El gobierno de Juanma Moreno en Andalucía está gestionando bien y está demostrando que la calidad en la educación está mejorando que es lo que debe primar y en lo que se debe trabajar. Se nota que ya hay un ambiente preelectoral y eso también influye".

Sanidad, "por un oído le entra y por otro le sale"

El problema de la sanidad en España "es una falta de profesionales que es común a todas las comunidades autónomas. Además, las comunidades autónomas vienen reclamando y poniendo encima de la mesa que a este problema hay que hacerle frente. El Gobierno de España, en el marco del Ministerio y con la capacidad que tiene, es quien puede impulsar una mayor formación, un mayor número de plazas MIR y, por tanto, que podamos contar con un mayor número de profesionales o que haya más especialidades, sin embargo, por un oído le entra y por otro le sale. Lejos de resolver el problema, el problema se agudiza. Desde hace siete años, que es el tiempo que ya lleva Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, no ha hecho absolutamente nada para intentar paliar la crisis de déficit de personal sanitario de la que se le viene advirtiendo desde el principio. Y, por otro lado, creo que la llegada de María Jesús Montero al Partido Socialista de Andalucía está haciendo que aquella que recortó fondos en la sanidad andaluza y que no financia como tiene que financiar a esta comunidad autónoma, el colmo es que se ponga al frente de la pancarta. Lo que tendría que hacer es trabajar dentro del Consejo de Ministros para que se solucione desde el marco de las políticas nacionales, que es donde se puede solucionar las cosas, el déficit de personal sanitario; y, por otro lado, trabajar en un nuevo modelo de financiación que, aunque no sólo sea lo que le piden los independentistas, sí que es lo que le piden el resto de los españoles y los andaluces".

La vivienda, "el toro por los cuernos"

Cuca Gamarra dijo que la vivienda "es el primer problema que tienen los españoles, así que se tiene que convertir en la primera preocupación de un gobierno. El Gobierno de España no ha llegado antes de ayer a la Moncloa, lleva ya casi ocho años y, sin embargo, la política de vivienda de Pedro Sánchez se ha caracterizado por mucho anuncio, pero ninguna vivienda, ninguna ningún impulso al final a que los españoles pues podamos acceder a una vivienda, fundamentalmente los más jóvenes que ven cómo se está cada vez alargando y prolongando más el tiempo que tienen que permanecer en casa de sus padres". En este sentido, apuntó que Sánchez, "lejos de no hacer nada, lo que ha hecho ha sido complicar todavía más el acceso a una vivienda con leyes que protegen a los ocupas y leyes que generan inseguridad jurídica. A partir de ahí, hay cada vez menos oferta para una demanda cada vez mayor, que lo único que hace es subir los precios. A esto hay que ponerle coto y Pedro Sánchez ha demostrado que él no está capacitado ni está dispuesto a ello. Por él no pasa la solución porque ya se ha convertido en el problema. Para él, la política de vivienda se reduce única y exclusivamente en su debilidad parlamentaria a conservar la suya siendo la Moncloa".

Desde el PP "estamos cogiendo el toro por los cuernos y en las comunidades donde gobernamos, como Andalucía, la política de vivienda se ha convertido en una prioridad. Se están revisando todos los procesos y los procedimientos buscando más agilidad, una simplificación que está impulsando el gobierno de Juanma Moreno y que tiene un objetivo: que los tiempos sean más cortos para conseguir y tener capacidad para construir vivienda en Andalucía. No puede ser que en nuestro país se tarden 10 años desde el momento en que se empieza a proyectar una vivienda hasta que se pueden entregar las llaves".

Asimismo, "estamos impulsando una política fiscal para favorecer y apoyar a quien quiere comprar o alquilar una vivienda. Y el compromiso desde el PP de todos aquellos suelos que son de titularidad autonómica o municipal movilizarlos para que se construya, bien desde la iniciativa pública o bien a través de colaboración público-privada, vivienda porque hay una emergencia".

Pelayo, "la mejor alcaldesa"

En su visita a Jerez, Cuca Gamarra ha tenido unas palabras hacia María José García-Pelayo, que ha calificado como "la mejor alcaldesa que ha tenido nunca Jerez. Además, que en los tiempos complejos y difíciles, siempre sabe ponerse al frente de la ciudad, liderarla con todos los vecinos y buscar soluciones a grandes problemas. Es una política bregada y creo que con una experiencia que pocos alcaldes tienen en nuestro país. Eso es una garantía para Jerez".

Además, "estar al frente la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) demuestra lo que significa Pelayo no sólo para Jerez, sino también en el marco de nuestro país y para España. Estar al frente del municipalismo significa luchar por todo aquello que necesitan los vecinos. Y cuando piensas quién tiene que ser presidente de la Federación, siempre piensas quién es el más luchador, quién es el que tiene capacidad de superarlo todo, de diálogo y de acuerdo, pero siempre también desde la firmeza".