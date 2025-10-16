La cuenta atrás para ser Capital Gastronómica en 2026 arranca con el tema 'Un gourmet a dieta en Jerez'

Una imagen del acto de presentación de la canción, el jueves 16 en los Museos de la Atalaya.

Jerez ha iniciado su cuenta atrás para conocer si será o no el próximo año Capital Gastronómica de España. A mediodía de este viernes 17 se octubre (en torno a las 13.30 horas), el jurado se reunirá para elegir qué ciudad de las dos candidatas, Jerez y Antequera, conseguirá el reconocimiento.

Hay que recordar que dicho jurado estará conformado por representantes de los ministerios de Comercio-Turismo y Agricultura-Alimentación, la organización empresarial Hostelería de España, periodistas gastronómicos y turísticos, representantes de la Asociación de Agencias de Viajes, Instituto de Calidad Turística y Sostenibilidad (ICTES), Saborea España, FITUR, organización de cocineros Eurotoques, Academia de la Tapa y el Pincho y Círculo de Restaurantes Centenarios.

La ciudad ha preparado con mimo esta candidatura, impulsada por la Asociación Hostelería de Jerez y que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de la ciudad. 'Come, bebe y ama Jerez' es el eslogan que abandera la ciudad jerezana, convencida de poder conseguir el beneplácito de los jueces. Avalada por su capacidad para organizar grandes eventos, Jerez se postula como una candidata segura y consolidada, y que ya ha demostrado que cuenta con profesionales de la hostelería, tanto establecimientos como chefs, capaces de dar un toque de grandeza a su propuesta.

Alfredo Carrasco reconocía ayer que "se ha hecho un gran trabajo, hemos preparado una candidatura acorde con la ciudad y lo que se pide y ahora sólo queda que confíen en nuestra propuesta". El presidente de la Asociación Hostelería Jerez ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento y "ojalá este viernes podamos celebrar la consecución de un acontecimiento muy importante para la ciudad".

Enfrente, no obstante, tendrá a un rival nada cómodo, ya que Antequera, que por tercera vez se presenta a recibir este reconocimiento, y cuenta con la ventaja de la experiencia a la hora de afrontar los pasos previos. La localidad malagueña se presenta bajo el lema 'Antequera, qué bien me sabes' y ya ha dejado claro que será la última vez, si no sale elegida, que ostente a la capitalidad gastronómica.

Una canción con 'todos sus avíos'

Entretanto, la candidatura presentó ayer la canción 'Un gourmet a dieta en Jerez', un proyecto impulsado por la Asociación Hostelería de Jerez junto con el grupo musical Dirección Sur, y que ha contado con la participación de un nutrido elenco de artistas jerezanos y de reconocidos hosteleros de la ciudad.

El tema, original de Dirección Sur, cuenta con la colaboración de grandes figuras de la música jerezana, entre ellos Jesús Méndez, David Lagos, David DeMaría, Ismael Jordi, Ezequiel Benítez, Gallopedro, Flecha Valona, Ana y Coral de Los Reyes, Luis Lara, Los Delinqüentes, Abocajarro, La Tarambana y los propios integrantes de Dirección Sur, quienes aportan su talento y su particular sello para dar forma a una composición coral que respira autenticidad y orgullo por la tierra.

A este grupo de artistas se han sumado una serie de hosteleros jerezanos que representan la esencia y diversidad del sector gastronómico local: Manuel Sánchez (Venta Gabriel), Juanmi Contreras (Tuga), Alejandro Bazán (Arima), Sergio Romero (Barcapizza), Juanma Giráldez (Restaurante Camino de Santiago), Chely del Ojo y Daniela (Roneo Bar), Javier Parra (La Espartería), Julián Olivares (Albores), Fran Oliva (Sarmiento), Israel Ramos (Mantúa), Javier Muñoz (La Carboná), Jesús González de Quevedo (La Bocacha) y Juanlu Fernández (Lú, Cocina y Alma). Su participación en el proyecto refleja el espíritu alegre y hospitalario que distingue a la hostelería jerezana.

‘Un Gourmet a Dieta en Jerez’ relata, con humor y ternura, la historia de un amante de la buena mesa que intenta ponerse a régimen, pero que pronto se da cuenta de que en una ciudad como Jerez resulta imposible resistirse a la tentación de su gastronomía. Platos tan representativos como los riñones al Jerez, la berza, las papas aliñás, el pescaíto frito o el tocino de cielo sirven como hilo conductor de una narración que reivindica el placer de comer como una forma de celebrar la vida.

El relevo de Alicante

La ciudad finalmente elegida, Jerez o Antequera, tomará el testigo de Alicante, que está siendo Capital Gastrónomica en este 2025. Hasta el momento han sido 12 las ciudades que han conseguido este reconocimiento, que inició en 2012 con Logroño y queha continuado con Burgos (2013), Vitoria (2014), Cáceres (2015), Toledo (2016), Huelva (2017), León (2018), Almería (2019), Murcia (2020/21), Sanlúcar de Barrameda (2022), Cuenca (2023), Oviedo (2024) y el citado Alicante (2025).

En este tiempo han sido varias las ciudades que durante su 'reinado' han protagonizado récords Guinness como el realizado en Burgos con la morcilla más larga del mundo, el que se vivió en Vitoria con la tortilla de patatas más grande; o el plato de jamón más grande que se completó en Toledo. Curiosamente, este domingo Alicante intentará el record de la ciudad que ha realizado la coca de mollitas más grande del mundo, ya que espera espera superar el metro setenta de longitud.