David DeMaría en Jerez: "Dios no me dio el don de hacer flamenco pero sí de nacer en Jerez"

La Alameda Vieja de Jerez acogerá este viernes, día 20 de junio, desde las 21,30 horas, el Festival Alameda Joven, un evento musical gratuito con dos artistas jerezanos, que combinan la trayectoria y proyección de David DeMaría con la aportación y frescura de un artista revelación como es Juan Cid.

Jerez conmemorará así el Día Europeo de la Música y da la bienvenida al verano con un gran concierto con acento jerezano, con el que la Delegación de Juventud sigue apostando por la música en directo y por respaldar a artistas de la tierra con gran potencial y talento, en línea con los valores y singularidades que la ciudad aporta a la candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura.

Aquí, una charla con David DeMaría (Jerez, 1976) mientras viaja en tren hacia Pontevedra para ofrecer uno de sus conciertos previos al de Jerez.

Pregunta.Regresa a su tierra, Jerez, para actuar en la Alameda Vieja, donde precisamente hace 20 años cantó su disco ‘Barcos de Papel’ ¿Qué ofrecerá en el concierto de este viernes?

Respuesta.Es un regalazo volver a mi tierra porque además, el primer concierto de la gira de aquel disco fue en la Alameda Vieja, con Diego Carrasco, hace ya 20 años. Desde entonces no volvía a hacer un concierto gratuito en mi tierra porque luego, sí hubo uno en Chapín con Malú de una gira de la Junta de Andalucía, pero ya después con cada disco y cada gira hemos ido visitando nuestro Teatro Villamarta, que por suerte siempre hemos llenado. Y este concierto de la Alameda Vieja, aparte de por nuestra candidatura a Ciudad Europea de la Cultura 2031, el inicio del verano y el Día Europeo de la Música, pues supone un regalazo que nuestro ayuntamiento le da a la ciudad, a la provincia y a Andalucía, porque sé que va a venir gente de muchos puntos del país.

R.Y ahora estoy inmerso en la preparación de un nuevo disco que sacaremos a finales de años o principios de 2026, pero sí que hemos presentado dos singles nuevos: 'Simplemente ellas', por el que me dieron el reconocimiento a la trayectoria de los últimos premios de Cadena Dial de Tenerife; y 'Relatividad', que he vuelto a grabar 15 años después con Chenoa. Y en esos dos temas inéditos baso mucho el concierto. El resto de la actuación será un repaso a estos más de 25 años de carrera. Y algún guiño que he escrito tanto para mi tierra, 'Y Jerez se vive así', como para otros artistas como Malú o Los Caños, que ahora se han vuelto a reunir. Por cierto, invité a Chenoa a este concierto de Jerez, pero lastimosamente no podrá. Ella le manda muchos besos a Jerez y nos la debemos para otra ocasión.

P.Estará acompañado por el artista revelación jerezano Juan Cid.

R.Sí, maravilloso. Siempre es algo muy especial poder compartir escenario con los nuevos talentos que vayan naciendo desde nuestra tierra. De todas formas, yo siempre me sentiré como un olivo en el Caribe (ríe) porque soy el jerezano popero y es muy difícil llevar como siempre llevo por bandera a mi tierra y a Jerez y tener que explicar que yo no soy flamenquito, ni hago flamenco jondo, que eso es un don que Dios desgraciadamente no me dio, pero que sí nacer en Jerez ha marcado mi manera de escribir y de hacer mi propia música, y ese pellizco que me ha dado mi tierra y haber escuchado saetas desde pequeño en la recogida del Cristo y de La Yedra, nuestros villancicos y zambombas... Compartir cartel con un artista jerezano que sí lleva nuestras raíces pues va a hacer que sea un conciertazo.

P.Este verano hará 28 años que publicó el single 'Amor multiplicado por dos' de su primer disco homónimo.

R.Sí, aunque ya hacía cosas con mi grupete del instituto desde principio de los 90. Al final, son más de 30 años dedicados a esto de la farándula y de llevar la guitarra a cuestas (ríe).

P.Y con muchos seguidores fieles...

R.Siempre he sido un artista que me he mantenido fiel a mi esencia y nunca he querido vender mi alma al diablo de la industria y dejarme llevar por las modas de los momentos. Creo que eso ha sido la clave para mantenerme vivo tantos años, haber sido uno mismo y haber madurado como persona y como músico, así como cuidar muchísimo mis producciones musicales. Me planteo mucho cada nuevo disco y ya con los años te cuesta más decidirte por una canción, por acabarla o por terminar una letra. Y, por supuesto, por hacer unos buenos arreglos. Siempre aposté por la calidad musical y a estas alturas de mi carrera puedo seguir escuchando con orgullo y sin avergonzarme discos anteriores porque están bien trabajados. Tener una denominación de origen siendo jerezano creo que ha sido mi apuesta desde que me metí en este loco mundo de la música: que las canciones de David DeMaría te suenen a David DeMaría. Estoy más cerca de las canciones de Manuel Alejandro que de las de Parrilla o Cepero, aunque los respeto y de ellos he mamado también.

P.¿En qué momento está de la vida?

R.Pues me siento más padre que artista. Mi hijo vino pasa salvarme y para demostrarme que el artista es secundario y que lo primero es tener la paternidad como prioridad. Ahora él es mi máxima inspiración, así como bajar a mi tierra, porque tengo un hijo que echa mucho de menos Jerez y las orillas de Cádiz. Estoy en un momento de madurez muy bonito en el que me siento muy respetado y muy querido por los medios, por los compañeros y preparando el disco más rockero de mi carrera. Mi hijo es batería y me está arrastrando a sacar esa vena más rockera que uno lleva dentro y que he ido adquiriendo a lo largo de los años, de las giras y de los escenarios.