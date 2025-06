Lorenzo Moncloa en Jerez: "En estos tiempos deberíamos estar un poco más cerca de la cultura"

Barítono, escritor y director de ópera y opereta, Lorenzo Moncloa nació en Lima (Perú). Es hijo de un mecenas de la temporada de ópera y zarzuela de Lima, Pedro Moncloa y de una directora de orquesta española, María Dolores Marco, que fue una de las primeras directoras mujeres de España y "seguro la más longeva a nivel mundial, porque tuvo 40 años de carrera". Ella tuvo siete hijos, de los cuales seis se dedican a este género o al teatro musical y ha sido el santo y seña de los profesionales de zarzuela durante muchísimos años en España. "Yo he crecido en esa profesionalidad, en ese amor por nuestro género, por la zarzuela, aunque es verdad que luego mi carrera ha tocado otros palos, como pueden ser los musicales, como por ejemplo West Side Story, Chicago, Los Miserables, etc. Y hoy en día, todo lo que ella me enseñó, la conocida por todos, la maestra Marco, yo intento inculcarlo a los jóvenes que se dedican a este género y perpetuar un poquito ese legado que a mí me llegó por mi familia".

Moncloa se marchó de Perú muy pequeñito, y con sólo dos años llegó a España. "Mi carrera profesional ha sido en España y por todo el mundo, porque yo puedo decir que he cantado zarzuela en los cinco continentes. En los cinco porque he cantado en Melilla, que aunque sea española, eso es África", (ríe).

Le apasiona el deporte, también por exigencias 'del guion', y dedica todo el tiempo que puede a su hijo Darío, "que ya con nueve años es un artista, musicales en sus espaldas, zarzuela, por supuesto, y ahora va a hacer una película, pues tenemos a una cuarta generación de artistas dentro de la familia. Pero lo que queremos ante todo es que no deje de ser niño y que disfrute de las tablas tanto como a nosotros nos enseñaron nuestros padres".

Lorenzo Moncloa protagoniza la obra 'Carmina Burana' de La Fura dels Baus, cita imprescindible de la cartelera que llega para representarse en Jerez en cuatro funciones, del 20 al 22 de junio. La superproducción, que conserva la poderosa música de Carl Orff, con dramaturgia y dirección de Carlus Padrissa, tiene las entradas a la venta en carmina-burana.es y teatrovillamarta.es.

La Fura dels Baus ha concebido un 'Carmina Burana' trepidante donde el espectador, a través de impactantes escenas, efectos especiales e incluso fragancias primaverales, se sumerge de lleno en la intensa y emocionante atmósfera de la música de Carl Orff. Sobre el escenario, un gran cilindro de diez metros de diámetro envuelve la orquesta, mientras unas imágenes proyectadas sobre él ilustran toda la obra de principio a fin. Una luna gigante, el deshielo, cascadas de agua, un éxtasis floral, una vendimia en directo, vino, agua y fuego… Un espectáculo sensorial, musical y teatral, vital y energético, que ya ha sido visto por más de 410.000 espectadores en Europa, Asia y América.

Pregunta.Regresa al Teatro Villamarta de Jerez, que usted ya visitó años atrás con 'Doña Francisquita' y 'Rigoletto'.

Respuesta.Sí, he estado dos o tres veces en Jerez y ahora llevaba ya una rachita larga sin ir, lo cual para mí añade un componente de interés volver al Villamarta. Es un teatro emblemático, es un teatro bonito, una ciudad preciosa, acogedora, con un alto nivel cultural, lo cual hace que su público también sea un público exigente y que sabe aplaudir lo bueno. Y entonces, eso para un artista es un acicate para hacerlo lo mejor posible porque sabe que el público lo va a agradecer.

P.Ahora viene en un papel totalmente diferente con 'Carmina Burana'.

R.Pues no se me va a reconocer, porque llevo la cara totalmente maquillada y la verdad es que este 'Carmina Burana' me hace tener una sensación muy curiosa cuando salgo a la calle. Normalmente, cuando hago protagonistas, pues lógicamente la gente te saluda al acabar la función. Ahora, salgo a la calle y no me reconoce nadie. Cruzo entre la gente y, sin embargo, cuando alguien le señala que yo soy el protagonista, pues las palabras son muy buenas porque hago un papel muy divertido, muy transgresor por momentos. Eso, en un montaje de La Fura es poco menos que el leitmotiv de La Fura. Y sumado a la música de Carl Orff, que hace que a todo el mundo le guste todo, la música, la acción, lo visual, todo.

P. De hecho, despierta un montón de sensaciones, en todos los sentidos, ¿no?

R.Efectivamente. Esa es la pretensión del montaje. Y yo te diría que los cinco porque fíjate que a mí, en una improvisación que hago por el patio de butacas, a mí, en dos ocasiones, unas señoras me han metido mano, por lo cual el sentido del tacto también.

P.Y bueno, ¿y el sexto sentido ese que tenemos también?

R.Espero que todavía… (risas). La verdad es que es un espectáculo que despierta emociones a base de estimular los sentidos. Es la pretensión y, desde luego, el público puesto en pie al final de cada función corrobora que lo hemos conseguido.

P.Esta obra, tal como se presenta, ¿es una forma de acercar la lírica a todo tipo de público?

R.Pues te voy a decir que sí. Especialmente, este es un espectáculo que por su duración, aproximadamente una hora y media, porque tiene una música muy amable y que a todo el mundo le gusta; y porque está hecha con un ritmo y con un dinamismo que le entretiene al que conoce la obra, al que le gusta la lírica, pero al que no también. Por eso yo invitaría a todos aquellos del público que vayan a ver la obra, que todavía no hayan comprado su entrada, pero lo vayan a hacer en estos días, que coja entrada con alguien que no esté acostumbrado a ver un producto lírico porque, desde luego, esta es una producción que garantiza que se van a entretener.

P.¿Cree que la puesta en escena, tan transgresora, puede generar temor entre el público que aún dude si ir o no al Villamarta?

R.Bueno, vamos a ver. Con sinceridad, creo que es uno de los espectáculos de La Fura dels Baus que está más adaptado para todos los públicos. Quizá, por ejemplo, nos hemos encontrado en alguna ocasión con alguien muy pro de la Fura que ha dicho que esto es poco Fura, es que a mí me gusta más... Sin embargo, para la mayoría del público, especialmente la que acude a una sala de teatro, es una versión de la Fura que le va a encajar perfectamente con cualquier espectáculo lírico. Aquí no se tiran vísceras al público, pero siempre tiene un sello de la Fura que no se puede perder porque es lo que hace la obra.

P.¿La definiría como una cantata escénica transformada en musical?

R.Aunque todos tenemos la forma de ver a 'Carmina Burana' en versión concierto, el propio Carl Orff, cuando compone este espectáculo, específica en su partitura que es una obra hecha para ser escenificada. Lo que pasa que, por distintos motivos, no se ha logrado nunca y la Fura lo pone en pie tal y como quería el autor y con un dinamismo y con un ritmo, con una presentación propia del siglo XXI. Lo único que ha hecho La Fura dels Baus es recoger ese guante y llevarlo a la realidad.

P. ¿Qué cree que hubiera opinado Carl Orff sobre esta propuesta de La Fura? ¿Se hubiera quedado impactado? ¿Hubiera dicho, ostras, esto va más allá de lo que yo pensaba?

R.Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que le hubiera gustado mucho porque yo creo que la pretensión de todo autor es que su obra guste al público y esta producción de La Fura gusta al público y mucho.

P.¿Cómo ha sido la integración de los textos latinos profanos con el sello de La Fura?

R.Bueno, digamos que, como la música la interpretamos fielmente, lo único que se está adaptando un poquito es la esencia de lo que decían esos textos que se ha llevado a escena. Más que la literalidad del texto, ha sido la esencia, la pretensión de estos poemas ha sido la que ha inspirado a La Fura a la hora de llevar a la escena la obra.

P.La obra requiere de mucha exigencia física. ¿Cómo se siente en este aspecto?

R.Sí, la verdad es que sí. Te hacen trabajar muy duro y con mucha intensidad (risas). Es una obra que exige a todos los solistas, a los coros, a la orquesta, en general a todos. Es una obra que cuando acabas.. Uf, porque has hecho un gran esfuerzo, la obra te lo requiere, la puesta en escena te lo requiere. Pero es verdad que luego, con el aplauso caluroso del público se alivia todo y das por muy buenos tus esfuerzos. Entonces, sí, la preparación es máxima. De hecho, las pruebas de acceso que tuvimos, a todos los niveles, pero especialmente el coro y los solistas, no solamente había que abordar la partitura con mucha solvencia, sino además tener una preparación física que te permitiera poder hacer la función día tras día. Y esto ya no era tan común. Hubo buenos cantantes que no fueron escogidos precisamente por ese problema de tener que jugar con un físico exigente. Entonces, bueno, pues finalmente, en el cómputo de todos aquellos que optamos a este papelón, pues salí yo. Y desde luego, pues orgulloso de seguir en él porque es de las producciones, de las muchas que hago, de las que más placer me da. Llevo dos años ya de gira continua. Ellos llevan más, pero hubo un parón con la pandemia. La obra ya había estado de gira por teatros desde 2018, pero con la pandemia se detuvo, se recuperó hace dos años y todavía le queda mucha cuerda.

P.Usted, que toca todos los palos, ¿qué proyectos tiene a la vista?

R.Bueno, yo la verdad es que sabes que vengo del mundo de la zarzuela y todas las actuaciones de 'Carmina Burana' las alterno con actuaciones de zarzuela y con espectáculos un poco creados para la divulgación de la ópera y de la zarzuela: desde espectáculos específicos donde se hace una labor pedagógica, pero divertida para que llegue a todos los públicos, como son 'Tenorissimus', por ejemplo, o 'Entre divas'. Y luego, pues he empezado ahora, porque me picaba el gusanillo, a dar unas conferencias-concierto y la verdad es que se me dio tan bien, la gente se lo pasó tan bien y yo también, que he empezado a hacerlo. Y además de cosas tan lógicas como, por ejemplo, la ópera, la zarzuela y otras que tienen poco que ver, pero que yo las enlazo con la música, como es la pintura de Goya, por ejemplo, o la vida de Beethoven. Todo esto me gusta porque haces conocer a la gente y, sobre todo, difundes cultura y creo que en estos tiempos deberíamos estar un poco más cerca de la cultura.

P.¿También son conferencias para gente joven y niños más pequeños?

R.Claro, sí. Yo adapto las conferencias al público que voy a tener. Si es un público más acostumbrado, pues digamos que hago más precisiones técnicas que el público desconoce, pero que agradece. Y si es un público más genérico, un público menos acostumbrado, pues las hago más divertidas, más animadas, pero dando esas pinceladas, porque lo que busco con estas conferencias es que la gente se enamore del tema de la conferencia. Porque así ganamos públicos, dándoles estos temas de cultura musical, un poquito con cucharita y bien endulzados, así todo el mundo se lo come muy bien. Y creo que es una manera bonita e interesante de atrapar nuevo público para nuestra cultura, que no deberíamos desatender y que desgraciadamente no se pone el acento como debería.

P.Sobre todo en la zarzuela, que a veces cuesta.

R.Bueno, es que en la zarzuela directamente estoy echando el resto, porque hemos empezado a organizarnos los empresarios de zarzuela en una asociación buscando, no tener simplemente más actuaciones, sino hacer de la zarzuela una verdadera difusión para conectar un poquito con todas las instituciones, tanto a nivel nacional como autonómica, para que haya un apoyo real. Hoy en día se habla mucho de la zarzuela como Patrimonio de la Humanidad y se llenan de palabras bonitas hacia la zarzuela, porque las merece, pero digamos que hay que pasar a realidades esa difusión, porque eso es lo que verdaderamente va a mantener nuestro género, una realidad, un proyecto físico y tangible que haga que la zarzuela se divulgue como se merece. Ojalá el 20% de los teatros, aunque fuera el 20% de los teatros de España, hubieran tenido en la zarzuela la difusión y el sello que ha tenido el Teatro Villamarta de Jerez, que ha sido un baluarte de grandes y muy buenas producciones. Me consta en las que he estado, pero en las que no he estado he seguido un poquito el nivel, que es alto, muy bueno. Y si hubieran tenido esa gestión el 20% de los teatros de España estaríamos hablando de un resurgir de nuestro género. Entonces, nosotros ahora, desde la iniciativa privada, estamos intentando conectar con las instituciones con un plan de relanzamiento de la zarzuela y hemos creado una asociación que se llama 'Zalea', desde la que pretendemos quemar nuestro último cartucho para que la zarzuela llegue a cada rincón de España y crear nuevos públicos.