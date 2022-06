"Os necesito, debo operarme de un tumor cerebral y no puedo porque no hay sangre"

"Os necesito, e igual que yo mucha gente a la que ni siquiera conocemos. Estoy pendiente de una operación por un tumor cerebral del que ya me operaron hace 3 años. Pues no pueden intervenirme, la reserva de sangre en la provincia de Cádiz es nula y no pueden hacer nada que no sea posponerlo todo". Con estas duras y estremecedoras palabras pide ayuda Fabio Padillo, guardameta jerezano que cumplirá 30 años el próximo día 5 y muy conocido en toda la provincia por haber defendido la camiseta de infinidad de equipos... San José Obrero, Chipiona, Atlético San José, Jerez Industrial, Rota, Federico Mayo, Florida, Roteña y Xerez CD... Reclama la atención de todos sus amigos y excompañeros. Su grupo es el A+ y las reservas están agotadas en toda la provincia.

Desesperado, confiesa que "el martes por la mañana llegué al límite y convulsioné debido a que el tumor está creciendo de manera descontrolada. Incluso así, me han dicho que ahora mismo sin reserva de sangre no pueden hacer nada. Tengo 29 años y me niego a no seguir disfrutando de mis hijos, de mi familia. Me niego a faltarles".

El jerezano espera la respuesta solidaria de todos en forma de algo tan sencillo como donar sangre. "Hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquier familiar cercano el que lo necesite. Por favor, vayan a donar sangre. Cada vez hay más puntos en la provincia y en Jerez para hacerlo. Si lo hacen, estaré eternamente agradecido a todas las personas que desinteresadamente lo están haciendo y a las que estáis compartiendo en redes el hecho de que es necesario donar sangre, os debo una muy grande".

Padillo detalla que "hace tres años tuve el primer problema. Me operaron en Cádiz de un meningioma el 12 de agosto y el 16 ya estaba en casa. Todo fue muy bien, aunque los resultados confirmaron que se trataba de un tumor maligno y que se podía reproducir, como así ha sido. En enero volví a tener problemas y en abril me confirmaron lo peor. Me dieron cita para la nueva operación, que se programó para el 27 de mayo. Me hicieron la prueba de la anestesia y la analítica, pero dos días antes me llamaron para decirme que no me podían operar porque no hay reservas de sangre y menos de mi grupo, el A+".

No ha dudado en lanzar su mensaje a través de sus redes sociales y la respuesta está siendo espectacular. El Xerez CD, el club en el que dio sus primeros pasos en el equipo juvenil antes de dar el salto al primer equipo, se ha puesto en contacto con él y también ha reproducido su mensaje por sus redes. "Me ha llamado Titín y no olvidaré nunca el gesto. Además, también muchos amigos y excompañeros. No tengo palabras para agradecer todos los gestos de cariño y apoyo. Necesito operarme sí o sí".

🤝🏻 En los momentos que más falta nos hacía Fabio fue uno de los jugadores que defendió nuestro escudo. Ahora que es cuando más lo necesitas no vamos a olvidarte. ¡Esta batalla la ganamos!🗣️ ¡Dona sangre! pic.twitter.com/nAqfR3QHQT — Xerez Club Deportivo (@XerezCD_OFICIAL) June 2, 2022

En Jerez, como en muchos otros lugares, la falta de sangre es relevante y así lo ha asegurado esta misma semana el doctor Miguel Ángel Barbero, coordinador del Centro de Transfusión Sanguínea en la provincia (CTS), que también realizó un llamamiento para que se realicen de manera urgente donaciones: "Necesitamos un mínimo de 150 donaciones diarias y hay días que no llegamos ni a la mitad. La necesidad de sangre es diaria, no entiende ni de gripe, ni de virus ni de fiestas".

Fabio es un claro ejemplo. Su vida depende de ello...