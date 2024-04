"Lo de la Cartuja de Jerez es un embolado"

La Asociación en Defensa del Patrimonio Cultural de Jerez (DEPA) estrena presidencia, que estará ahora en manos del arquitecto jerezano Manuel Collado, que recoge el testigo de José Luis Maldonado, al frente de dicha entidad desde su creación, en febrero de 2020.

Collado, que forma parte de la asociación desde hace un año, acudió a la llamada de José Luis para realizar el relevo en el cargo. "Decidí entonces dar un paso al frente y asumir la presidencia. Yo he estado toda mi vida en torno al patrimonio y me parecía estupendo poder participar y colaborar". El nuevo presidente ha elaborado una serie de propuestas "para darle más contenido a la asociación, no sólo realizar actos reivindicativos, sino difundir y analizar el patrimonio, interesar a la gente en él y ayudar a las personas que tienen patrimonio y que están un poco desesperadas".

Una de las actividades más destacadas se celebrará este jueves, 18 de abril, con la 'I Jornada Pensando juntos sobre nuestro patrimonio. La Cartuja de Santa María de la Defensión'. Tendrá lugar en el Museo Arqueológico, desde las 17 horas, con la presencia de los profesionales José Manuel Moreno Arana, que hablará de 'Historia y valores patrimoniales'; Manuel Castellano, con 'Obras de rehabilitación y estados de conservación'; y la mesa redonda 'En torno a la Cartuja, el futuro que viene', con Francisco Pinto Puerto, Antonio Arcas de los Reyes y Belén de la Cuadra. La entrada será libre hasta completar aforo.

"El objetivo de esta jornada es hacer una reflexión en conjunto, donde todos podamos aportar y que después el responsable actúe. Esta primera jornada se hace en un momento muy oportuno, ya que las hermanas de Belén se acaban de ir del monasterio y se abre ahora un periodo de incertidumbre, de ver qué se hace y la propia Iglesia tendrá que ver cómo. Todo vale mucho dinero y la Cartuja lleva muy hecha polvo desde hace dos siglos a pesar del dinero que se le va metiendo. Realmente, es un embolado y la Iglesia necesitará el apoyo de todos para sacar adelante algo tan difícil y tan importante para la ciudad. Y en eso estamos".

La DEPA tiene a la vista también la creación de un premio sobre rehabilitación, así como sobre publicaciones relativas al patrimonio. "En definitiva, es dinamizar todo el tema en torno al patrimonio y que aumente tanto el conocimiento de la gente, como el amor hacia el patrimonio, que llevará como consecuencia la lucha para defenderlo. Pero empezando desde abajo, desde el conocimiento".