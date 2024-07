Deja su bicicleta 20 minutos en la calle Taxdirt y se encuentra esto

Que el barrio de Santiago no atraviesa su mejor momento ya no es noticia. Sus vecinos no saben qué hacer ante la inseguridad que sufren a diario en sus diferentes zonas, desde la calle Nueva a Cantarería pasando por la calle Taxdirt o la calle Frías, y se quejan de la inacción de las autoridades competentes.

Por esta razón, un nutrido grupo de vecinos ha comenzado a hacer gestiones para solicitar al Ayuntamiento de Jerez que instale cámaras de vigilancia en el barrio, algo parecido a lo que se ha realizado en otra zona conflictiva de la ciudad, la Avenida de Méjico.

El último ejemplo de inseguridad lo ha sufrido estos días una vecina de la calle Taxdirt que vio cómo un amigo la visitaba el pasado domingo por la tarde. Dejó aparcada con candado la bicicleta justo enfrente de la vivienda, amarrada en un árbol, y veinte minutos después se la encontró sin una de sus ruedas.