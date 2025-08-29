El jerezano José Ángel Aparicio será el nuevo delegado territorial de Educación de la Junta

La próxima semana, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará el nombramiento del jerezano José Ángel Aparicio Hormigo como nuevo delegado territorial de Educación en la provincia de Cádiz. El anuncio ha sido realizado por la alcaldesa jerezana, María José García-Pelayo, en una comparecencia celebrada este viernes donde ha anunciado una remodelación del ejecutivo municipal dado que el futuro responsable provincial es actualmente delegado de Educación y Deportes en el Ayuntamiento jerezano.

Nacido en Jerez en 1969, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Es funcionario de carrera desde el año 2005 ejerciciendo como profesor de instituto. En 2006 obtuvo la plaza definitiva en el instituto Padre Luis Coloma de Jerez, centro que dirigió desde 2017 hasta julio de 2023, momento en el que asumió las Delegaciones de Educación y Deportes tras la llegada del PP a la Alcaldía tras las municipales de ese año.

Aparicio sustituirá en este puesto a la también jerezana Isabel Paredes quien a finales de julio presentó su renuncia a continuar al frente de la Delegación Territorial de Educación por motivos personales y familiares. El nombramiento del nuevo responsable de esta delegación en la provincia se hará oficial la próxima semana una vez se reúna el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

No obstante, su marcha a la administración autonómica ha sido aprovechada por la regidora jerezana para hacer una remodelación en su gobierno con una redistribución de competencias. De este modo, la Delegación de Educación pasará a manos de Nela García, quien mantendrá las competencias en materia de Comercio y Empleo. Mientras, el área de Deportes pasará a manos de Tomás Sampalo, que pasará a ser nuevo edil de la corporación municipal en sustitución de Aparicio, que por su nueva responsabilidad debe renunciar a su acta de concejal. Mientras tanto, Yessica Quintero mantendrá la Delegación de Inclusión Social, aunque le sumará la de Recursos Humanos del Ayuntamiento, que deja de estar en manos de Ignacio Martínez.

La alcaldesa de Jerez, anunciando los cambios en el gobierno de Jerez tras la marcha de Aparicio. / Vanesa Lobo

Todos estos cambios se harán efectivos a lo largo de la próxima semana, según lo apuntado por la regidora jerezana.