La delegada de Educación recibe en el Ayuntamiento de Jerez al alumnado alemán de Erasmus+ en el Coloma

La delegada de Educación, Nela García, ha recibido en el Ayuntamiento de Jerez a un grupo de nueve alumnos de Educación Secundaria y dos profesoras del centro Freie Waldorfschule Lindenstrasse, de Alemania. Este alumnado participa, junto a su profesorado, en un programa Erasmus+ de la mano de la comunidad educativa del IES Padre Luis Coloma.

La delegada ha dado la bienvenida a la ciudad al grupo visitante y lo ha acompañado durante su recorrido por las estancias más representativas del Ayuntamiento. El proyecto en el que trabajan ambos centros gira en torno a la democracia y los valores europeos. De este modo, durante la semana de permanencia del alumnado alemán, los estudiantes conocerán de cerca la evolución del moderno estado democrático de derecho, y los valores que conlleva, participando en distintas visitas a instituciones de la provincia y también asesorados por profesorado de Historia.

El grupo alemán y el alumnado del IES Padre Luis Coloma participarán igualmente en un intercambio cultural de Euritmia y Flamenco.