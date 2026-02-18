El delegado territorial de Desarrollo Educativo inaugura en Jerez las Jornadas Provinciales de Flamenco y Educación

José Ángel Aparicio, en la inauguración de las Jornadas Provinciales de Flamenco y Educación en el IES Santa Isabel de Hungría.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha inaugurado las Jornadas Provinciales de Flamenco y Educación, que se celebran en el IES Santa Isabel de Hungría de Jerez de la Frontera, dirigidas al profesorado de la provincia.

Estas jornadas, organizadas por el Centro del Profesorado (CEP) de Jerez en colaboración con el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, reúnen a docentes con el objetivo de profundizar en el conocimiento del flamenco y fomentar su integración en el ámbito educativo como recurso didáctico.

Durante el acto inaugural, el delegado territorial ha subrayado la importancia de la formación permanente del profesorado y ha destacado el flamenco como una herramienta educativa de primer orden para transmitir valores, cultura e identidad al alumnado, resaltando asimismo el compromiso de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con iniciativas que fortalecen la innovación educativa y el patrimonio cultural andaluz.

Bajo el lema ‘Otras sonoridades’, el programa contempla ponencias, talleres y experiencias educativas que abordan el flamenco desde diferentes perspectivas, incluyendo su dimensión histórica, social y pedagógica, así como su contribución a la inclusión y la creatividad en las aulas.

Las jornadas, que se desarrollan durante tres días, cuentan con la participación de especialistas, artistas y docentes, consolidándose como un espacio de encuentro, reflexión e intercambio de buenas prácticas educativas en torno al flamenco.

La presencia del delegado territorial en la inauguración pone de manifiesto el respaldo institucional de la Junta de Andalucía a estas iniciativas formativas, que contribuyen a reforzar la calidad educativa y a promover el flamenco como elemento fundamental del patrimonio cultural andaluz.