Las Jornadas Provinciales Flamenco y Educación 2026 vuelven con ‘Otras sonoridades’

El flamenco es un sistema expresivo con reglas propias: el compás, los palos, la forma de decir el cante y una manera muy concreta de entender el tiempo y la emoción. Sobre esa arquitectura profunda se han ido integrando, en las últimas décadas, nuevos lenguajes sonoros sin que la identidad flamenca se diluya. La clave de este proceso orgánico no ha sido la sustitución, sino la integración y el diálogo.

En ese camino, los elementos se adaptan a la lógica interna del flamenco. En esta metamorfosis una creciente variedad de instrumentos y timbres asume funciones compatibles con los códigos del género, ampliando los horizontes armónicos, estéticos e idiomáticos.

Las Jornadas Provinciales de Flamenco y Educación organizadas por el Centro del Profesorado de Jerez, en colaboración con el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco (CADF) han diseñado una interesante variedad de actividades para transferir el flamenco al aula. Estarán dirigidas a profesorado de todos los niveles educativos de la provincia de Cádiz.

Tendrán lugar los días 17, 18 y 19 de Febrero del 2025 en el IES Santa Isabel de Hungría, excepto la ultima conferencia del día 19, que tendrá lugar en la Peña Tio José de Paula. Ambas localizaciones en Jerez.

Cada tarde comienza con una ‘pildorita flamenca’, a cargo de alumnado y docentes, de los CEIPs La Ina e Isabel La Católica, el IES Elena García Armada y del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro.

La conferencia inaugural, ‘Cantar y Contar: Mujeres, memoria y flamenco’ correrá a cargo de la cantautora de raíz flamenca, activista y socióloga Lourdes Pastor. La segunda conferencia nos traerá el Arpa Flamenca de la jerezana Ana Crismán, figura que ha llevado de manera insólita el toque flamenco a las cuerdas del arpa.

Las Prácticas de éxito vienen de la mano de los docentes Antonio Rodríguez y Celia Velasco, que desde los ámbitos de la Educación Primaria y Formación Profesional respectivamente, promueven El flamenco como herramienta de transformación social y educativa en su labor docente.

La actividad formativa se complementa con los talleres que impartirán el Doctor y profesor de Guitarra Flamenca en el CPM Joaquín Villatoro, Jacobo Góngora, en colaboración con la bailaora Nazaret Oliva; y María ‘La Mónica’, artista con grandes cualidades escénicas y artísticas.

En el apartado Presencia, el guitarrista Manuel Lozano ‘El Carbonero’, maestro de maestros que ha trasmitido durante cincuenta años la esencia del toque jerezano. Estará guiado por Fran Pereira, periodista y presidente de la Cátedra de Flamencología de Jerez.

Las Jornadas se cerrarán en La Peña Tio José de Paula con la ‘La evolución del flamenco instrumental’, por el flautista flamenco Juan Parrilla. Procedente de una importante estirpe flamenca, los Parrilla, y uno de los máximos exponentes del nuevo flamenco y compositor requerido por grandes artistas.

El CEP de Jerez, en su compromiso con la innovación, lleva a los docentes esta apuesta por un flamenco ecléctico, permeable y contemporáneo, capaz de reconocerse a sí mismo incluso cuando cambia de forma, aceptando otros lenguajes sin perder su propia fuerza identitaria.