Denuncian a dos funcionarios de la Junta por no tramitar sanciones por vertidos al Guadalete en Jerez

Ecologistas en Acción ha iniciado acciones judiciales contra dos funcionarios responsables del departamento de Recursos y Sanciones de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a cuya "inactividad" achacan la prescripción de sanciones por vertidos ilícitos de aguas residuales en varios ríos, entre ellos varios puntos en el río Guadalete a su paso por Jerez.

En un comunicado, la entidad conservacionista explica que ha decidido denunciar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al secretario general técnico y a la jefa del departamento de Recursos y Régimen Sancionador de la viceconsejería de Medio Ambiente por “la negligente conducta administrativa de no resolver durante años recursos de alzada de infractores” contra las resoluciones de la Delegación Territorial en Cádiz que les imponían multas y obligaciones de restauración del dominio público hidráulico.

Según ha explicado a EFE Javier Farfante, abogado de Ecologistas en Acción, estas resoluciones datan de expedientes abiertos entre 2013 y 2015 por sucesivos vertidos al río Guadalete de agua sin depurar o superando los límites legales en varios enclaves rurales de Jerez como Las Pachecas, Lompardo o La Ina. También ha ocurrido lo mismo con el Guadalquivir en Sanlúcar. La entidad explica que tanto el Ayuntamiento de Jerez como el de Sanlúcar interpusieron recursos de alzada contra las multas y órdenes de restauración ante la Consejería, que tenía legalmente un plazo máximo de tres meses para responder.

Ante la denuncia de Ecologistas en Acción, La Sección Tercera del TSJA dictó una sentencia en febrero de 2021 que obligó a la Viceconsejería a resolver los recursos de alzada. Sin embargo, para entonces, la resolución de los recursos ya contaba con que los plazos han prescrito, pues se ha superado en casi seis años el plazo establecido para responder.

Para Ecologistas en Acción "la grave irresponsabilidad en que han incurrido los órganos implicados en la resolución de estos expedientes (...) ha ocasionado, no sólo la falta de recaudación de las multas impuestas, sino también un tremendo perjuicio al medio ambiente y los ecosistemas naturales". "No solo no se restauraron los espacios contaminados, sino que estos dos funcionarios, con su actitud manifiestamente negligente, permitieron que los infractores pudieran continuar impunemente con los vertidos contaminantes", indica en el comunicado.

El grupo recuerda que “las sanciones administrativas y la reparación de daños medioambientales tienen como finalidad proteger de forma efectiva el derecho humano al medio ambiente y tener suficiente efecto disuasorio sobre los potenciales infractores para evitar la comisión de infracciones administrativas y daños ambientales”. “Si no se cumplen, se genera un perjuicio a los intereses generales y se favorecen las actuaciones ilegales", advierte.

En el procedimiento que se ha iniciado ante la Sala de lo Contencioso del TSJA, Ecologistas en Acción exige que se tramiten expedientes de responsabilidad disciplinaria contra A.S.M, que ostentaba la Secretaría General Técnica, y contra M.M.M. que ostentaba la jefatura del Departamento de Recursos y Sanciones. Lo solicita al TSJA después de haber reclamado sin éxito a la Junta de Andalucía que abriera un expediente sobre el trabajo de los dos funcionarios denunciados ahora.

Ecologistas en Acción considera que es “una práctica generalizada" que no se respondan los recursos de alzada contra sanciones de este tipo y que, por tanto, sus sanciones prescriban, según su abogado. "Tenemos constancia de que los ayuntamientos lo saben. Por sistema recurren las sanciones a Sevilla y así no llegan a nada, consiguen que prescriban", aseguró. Por ello, "ante esta continua situación de inactividad por órganos de la administración, permitiendo graves afecciones al medio ambiente" Ecologistas en Acción anuncia que "iniciará nuevas acciones contra aquellas autoridades y cargos técnicos que, con sus graves omisiones, favorezcan la destrucción del medio ambiente y la impunidad de los infractores".