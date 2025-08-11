Denuncian acumulación de basura durante meses en zonas de Jerez

Vecinos de Jerez han denunciado "el estado de suciedad en muchas zonas de la ciudad" y ponen como ejemplo San José Obrero, así como el entorno de Chapín y sus instalaciones, "que van pareciendo una selva".

Otra imagen de la denuncia.

Estas mismas funtes aseguran que pasan los días "y ves cómo la basura se queda bajo los arbustos como parte del paisaje, porque nadie pasa por allí en semanas e incluso meses".

Más basura olvidada en Jerez.

Los afectados critican que hay hasta animales muertos durante semanas, en los laterales de la Nacional-IV, en la avenida Tío Pepe, junto a varios supermercados.

El cadáver de un gato en la N-IV.

"Parece que la limpieza -critican- se limita a la parte que se ve, el centro de Jerez. Así podemos seguir vendiendo la ciudad como 'Capital de la Cultura 2031", barriendo y escondiendo bajo la alfombra".