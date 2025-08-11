La Junta dotará de iluminación la vía ciclopeatonal entre Jerez y Estella del Marqués

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado por 130.527 euros a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas las obras para la iluminación de dos kilómetros de la vía ciclopeatonal de la A-2003, en su tramo entre Jerez de la Frontera y Estella del Marqués. Esta actuación completará el carril bici de 24 kilómetros que inauguró la Junta de Andalucía el pasado mes de mayo entre Jerez y La Barca de la Florida tras una inversión de 5,3 millones de euros cofinanciado con fondos europeos Next Generation.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha indicado que, con esta adjudicación, “se atiende una petición histórica de muchos vecinos que hacen este recorrido en horario nocturno y que carecían de iluminación”. “La vía ciclopeatonal ganará en seguridad vial y lo hará con una iluminación sostenible y que genera menos consumo”.

La vía ciclopeatonal requiere de iluminación debido a que los utilizan muchos ciclistas y viandantes en horario nocturno. Las obras, con un plazo de ejecución previsto de seis meses y financiada con fondos Feder en Andalucía 2021-2027, consisten en la iluminación sostenible de la vía ciclopeatonal en el margen derecho de la A-2003. En concreto, se colocarán columnas de cuatro metros y luminarias solares entre los puntos kilométricos 2 y 4 de la citada carretera. Las luminarias cuentan con un sistema de autolimpieza a través del agua de lluvia, permitiendo su correcta evacuación sin ensuciar la luminaria, lo que evitará que se vean afectadas con el paso del tiempo.

El alumbrado permitirá contar con una iluminación no contaminante, unido ello a unos sistemas de captación de energía que dan la posibilidad de captar y acumular energía de la radiación solar para utilizarla durante la noche, con el fin de iluminar sin contaminar ni emitir CO2, apostando de esta manera por la sostenibilidad.

Además, al tratarse de un punto de luz totalmente autónomo, se puede instalar en zonas que no están dotadas de un suministro regular de energía eléctrica, por lo que existirá la posibilidad de iluminar zonas remotas.

Esta adjudicación llega apenas tres meses después de la puesta en servicio de la vía ciclopeatonal de 24 kilómetros de la carretera A-2003, una demanda vecinal de hace 17 años de los vecinos de Jerez de la Frontera, de Estella del Marqués, La Barca de la Florida y otras poblaciones de la zona, que no contaban con un camino que los uniera a bici o a pie. Esta vía, que finalizó a mediados de mayo, cuanta con un carril de 2,5 metros, mientras que la carretera A-2003 dispone de arcenes de 1,5 metros más medio metro más para una barrera rígida de hormigón que proteja de los vehículos.