Denuncian que el Ayuntamiento de Jerez se gastó 15.000 euros en la charla de Vicente Vallés

El PSOE de Jerez ha criticado con contundencia "el gasto desmesurado" que ha supuesto para las arcas municipales la conferencia del periodista Vicente Vallés este pasado sábado, en el Alcázar, en el acto de inauguración de los Cursos de Verano de Jerez. Un evento "de apenas 40 minutos que ha costado 15.000 euros a los jerezanos, es decir, 375 euros por minuto".

“Es un auténtico despilfarro económico que no tiene justificación alguna”, denuncian desde el PSOE. “En un momento en que Jerez tiene necesidades sociales urgentes, en el que hay familias con dificultades y barrios que requieren inversiones, el gobierno local del PP prefiere tirar el dinero en un evento ‘premium’ para unos pocos mientras le sube los impuestos a los jerezanos”.

Los socialistas señalan que esta decisión refleja "la falta de prioridades" del equipo de gobierno: "Mientras recortan en servicios esenciales, se gastan 15.000 euros en un acto elitista que no mejora la vida de los jerezanos. Esto no es gestión, es puro populismo de escaparate”, han afirmado.

El PSOE exige explicaciones inmediatas sobre el gasto, la contratación y los criterios que han llevado a pagar "semejante cantidad por una conferencia de apenas 40 minutos", y advierte que no permitirá que el Ayuntamiento se convierta en una máquina de despilfarrar recursos públicos para la propaganda del PP.

“Jerez no necesita despilfarros, necesita soluciones reales a los problemas de los jerezanos. Y el PP debería entenderlo cuanto antes”, concluyen desde el PSOE.