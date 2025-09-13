Vicente Vallés en Jerez: "Debemos contemplar la cultura con la misma seriedad que lo político o lo económico"

El periodista y escritor Vicente Vallés fue el encargado de inaugurar este sábado la primera edición de los Cursos de Verano de Jerez, organizados de forma conjunta por el Ayuntamiento de Jerez y las universidades Internacional de Andalucía (UNIA) y de Cádiz (UCA). Vallés abrió el ciclo con la conferencia-coloquio titulada 'El valor de la cultura en los informativos de televisión', en la que disertó sobre el protagonismo de la cultura en los medios de comunicación y respaldó públicamente la candidatura de Jerez 2031 como Capital Europea de la Cultura. El acto contó con la asistencia de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo; los rectores de ambas universidades, José Ignacio García y Casimiro Mantell; y el consejero de Universidades, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, entre otras personalidades institucionales.

Vallés comenzó agradeciendo "la posibilidad de estar hoy en Jerez" y confesó que cuando baja de Despeñaperros hacia el sur "estoy en mi casa más que en ningún otro sitio. Soy madrileño de nacimiento, pero como todo buen madrileño, soy de todos los sitios y específicamente la mitad de mi sangre es andaluza: mi madre es de un pueblo de Jaén que se llama Arjona".

Para iniciar su ponencia, apuntó que hay quien piensa que cultura y televisión "son términos irreconciliables, pero yo voy a intentar que tenga un cierto sentido que hablemos de cultura en televisión". Para continuar hizo referencia al debate que generó días atrás una conocida influencer que aseguraba que "leer no te hace mejor persona. Por supuesto que nadie puede ser considerado mala persona por no tener el hábito de la lectura. Es igualmente cierto que se han escrito auténticas maravillas a lo largo de la historia, así como obras ignorables y hasta malignas. Hay personas mejores y personas peores que no leen, de lo que sí estoy convencido es de que leer es un buen ejercicio que no ha hecho mal a nadie, excepto a Don Quijote, que perdió la cabeza por las novelas de caballería, con las que se obsesionó, sin embargo, aquello no le hizo peor persona. Era un buen tipo. Leer el Quijote no nos va a hacer mejores personas, pero tampoco peores, pero seguro que sí ampliaremos nuestra cultura. Por eso siempre es muy recomendable leer".

Vicente Vallés, junto a autoridades y público momento antes de su conferencia. / Vanesa Lobo

Vallés habló así de cultura y de periodismo, "un ámbito en el que los periodistas debemos ser autocríticos". Recordó que cultura no es una suma de manifestaciones artísticas, que también, "es, además, la manera en la que comprendemos nuestro pasado, construimos el presente y proyectamos el futuro. Identidad, cohesión y progreso social, y en ese sentido los informativos de televisión cumplen un papel fundamental. La cultura en los informativos, no siempre está lo suficientemente bien cuidada, o al menos no todo lo que debería; creo que tenemos que ser autocríticos en los medios de comunicación y ponernos como objetivo mejorar el tratamiento, el espacio que le dedicamos a las noticias culturales con más análisis y profundidad tal como reciben, por ejemplo, la política y la economía, algo que contrasta con la riqueza cultural que tenemos en nuestro país. Considero que lo vamos haciendo, pero tenemos que mejorar en ese ámbito”. "Porque -añadió- lo cultural no es un adorno estético. Tiene un peso económico, ya que las industrias culturales representan más del 3% del PIB español y generan centenares de miles de empleos. Es una parte esencial de nuestra estructura económica y debemos contemplarla con la misma seriedad que lo político o lo económico". Pidió para ello "más exigencia desde los propios medios y desde los espectadores a los medios para que dejemos más espacios de calidad a la cultura. Buena parte de las mejores piezas informativas que se emiten en televisión suelen ser precisamente a propósito de noticias culturales. Los periodistas especializados en cultura suelen ser muy cultos y están muy bien preparados".

Y propuso como desafío a los asistentes una pregunta: ¿Prestan la suficiente atención a las noticias culturales en los medios de comunicación o pasan de página y cambian de canal cuando llega una noticia cultural? "Hay que ganar el hábito de atender a lo que nos están contando. Conciliar el interés por la información cultural con la necesidad de promoverla requiere de creatividad, de adaptación tecnológica y de mucho compromiso. La clave está en diversificar formatos, hacer la cultura relevante y accesible y mantener su prestigio como servicio público más allá de que se trabaje en una empresa privada". Recordó la "gran labor" que hacen programas de entretenimiento en favor de la cultura, con entrevistas a escritores, artistas o músicos, etc., como El Hormiguero o La Revuelta, en horarios de máxima audiencia.

Para cerrar, Vallés regresó al punto de inicio y destacó que tener interés por la cultura, al igual que leer, "no nos hace mejores personas, pero sí más completas y nos ayuda a ser mejores ciudadanos de una sociedad democrática. Una sociedad que no cuida de su cultura se empobrece y pierde capacidad crítica. Ahí, los medios de comunicación en general tenemos nuestra propia responsabilidad".

Falta de consenso

En un coloquio posterior con las periodistas jerezanas Ana Pielfort y Roxana Sáez, Vicente Vallés ofreció su visión sobre diversos asuntos. Respecto a la Capitalidad Cultural 2031 de Jerez dijo que la ciudad "debe hacerse oír más allá de sus límite territoriales y tiene además la capacidad de ofrecerse como un puente que conecte diferentes culturas".

Habló de actualidad y reconoció que hoy hay "mucha tensión social en los países democráticos. Estamos en un momento preocupante en ese ámbito. Falta consenso, ese que en su día permitió ir de la dictadura a la democracia. Creo que las discrepancias hoy se amplifican de una manera artificiosa porque estoy convencido de que hay cosas en las que, pensemos lo que pensemos, estamos de acuerdo. Seguramente, esas cosas se podrían pactar con cierta facilidad si hubiera voluntad de pacto. Hoy no hay voluntad de pacto, el problema es que hay elecciones cada poco tiempo y hay que encontrar la manera de hacer lo que hay que hacer aunque sean dolorosas, algo que a los políticos les cuesta explicar sin poner en riesgo las próximas elecciones y que venga otro con el discurso más sencillo de 'no te preocupes que yo te lo soluciono y tú no tienes que hacer nada'. Pero así no se construye nada. Hoy, los partidos tienen miedo porque están cerca las elecciones, dentro de dos años, pero que podrían ser mañana mismo. Eso genera miedo a no conseguir o perder el poder. Cuando el miedo se instala en el ámbito político normalmente se hacen pocas cosas". Y recurrió a la frase dicha por el político Jean-Claude Juncker: “Sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo ser reelegidos después de hacerlo”.

También se refirió a la polarización y puso a la Unión Europea como ejemplo de despolarización: "Tengo la tesis de que la democracia ha sido el mejor invento político de la humanidad y el segundo es la Unión Europea, algo que es imposible, pero, sin embargo, existe, es un milagro. Países que hace no tanto estaban pegándose tiros, hoy están colaborando. Inglaterra, a pesar de no pertenecer ya a la UE, se está acercando cada vez más, de ahí el ejemplo de 'la Verja' de Gibraltar y que tenga los días contados".

Sobre cómo se tratan en los medios los casos de violencia machista, "a veces nos planteamos la manera y si informar sobre el suceso ayuda a frenarla o, por el contrario, no y genera un efecto mimético. Tengo la duda y no tengo la respuesta, tampoco la solución y por eso seguimos informando. Ahí entra la responsabilidad social que tenemos los medios de comunicación y me gustaría tener una respuesta, pero no la tengo".

Cinco cursos de prestigio

Entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre, el Conjunto Monumental del Alcázar de Jerez acogerá cinco cursos que abordan temáticas ligadas a la identidad cultural y a los retos de futuro del municipio.

En este sentido, María José García-Pelayo ha asegurado que “para ser el primer curso, creemos que ha alcanzado un gran éxito de matrícula, ya que sin tener cerrado aún el número de alumnos becados, se han inscrito más de 120 personas, para cinco cursos que tratan sobre las cuestiones que ahora mismo ocupan y preocupan a nuestra ciudad; pero sobre todo versan sobre cuestiones que se van a convertir en proyectos tractores para Jerez a lo largo de los próximos años, como son el turismo, por supuesto la historia, la gastronomía, la comunicación y en definitiva sobre nuestro modelo de ciudad”.

Asimismo y, de cara a próximas ediciones, la alcaldesa ha afirmado que “el rector de la Universidad Internacional de Andalucía nos ha planteado, cosa que le agradezco muchísimo al igual que al rector de la UCA, la posibilidad de que el año que viene adelantemos su celebración a finales de junio o a primeros de julio, porque es más fácil su organización”.

Los Cursos de Verano nacen bajo el paraguas de la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031 y constituyen, por primera vez, un proyecto compartido entre Ayuntamiento de Jerez, UNIA y UCA. Su carácter interdisciplinar y la calidad de sus ponentes refuerzan el vínculo de la ciudad con la cultura, la educación y el desarrollo sostenible, proyectándola como referente de dinamismo cultural en el sur de Europa.

Cursos de Verano de Jerez

Gitanos, Jerez y Flamenco: el gran triángulo equilátero de la inclusión desde la cultura (15-17 septiembre), con la participación de cantaores como María Vargas, Juana la del Pipa y Zaira Malena, y dirigido por Francisco Perujo y Joaquín López.

La construcción histórica de la cocina tradicional (17-19 septiembre), a cargo de Manuel J. Ruiz, crítico gastronómico, con la colaboración de chefs distinguidos como Juan Luis Fernández e Israel Ramos, ambos con Estrella Michelin.

Comunicación y territorio. Estrategias para el desarrollo rural (22-23 septiembre), dirigido por Lucía Benítez, que reflexionará sobre nuevos relatos ciudadanos, comunicación comunitaria y construcción de marca ciudad.

Historia y novela histórica (30 septiembre - 2 octubre), coordinado por José Calvo Poyato y con la participación de reconocidos escritores como Carmen Posadas, Isabel San Sebastián y José Luis Corral.

Turismo, sostenibilidad e innovación: estrategias para un desarrollo responsable (30 septiembre - 2 octubre), dirigido por Antonio Rafael Ramos, centrado en los retos del turismo y la innovación aplicada a la provincia de Cádiz.