Denuncian coacciones desde el Hospital de Jerez contra una campaña informativa del Sindicato de Enfermería

El Sindicato de Enfermería, SATSE ha puesto en marcha la campaña informativa que durante las próximas semanas recorrerá los hospitales y centros de salud del Servicio Andaluz de Salud para alertar a la ciudadanía sobre los déficits de personal y las dificultades que conllevan para garantizar la asistencia en condiciones de calidad y seguridad. Y este lunes llegaba a Jerez.

Pero la "intención de la gerente del Hospita de Jerez es impedir a toda costa que los ciudadanos puedan conocer de primera mano qué consecuencias tiene para su salud la nefasta política de recortes que se está llevando a cabo en el Área Sanitaria. A pesar de que la campaña promovida por SATSE se está desarrollando con relativa normalidad en numerosos centros desde la semana pasada, este lunes nos encontramos con la prohibición de la gerente de Jerez con el burdo argumento de que puede perturbar el orden y el pacífico acceso al hospital. ¿El cierre de camas, las eternas esperas o la falta de profesionales no perturban el orden?”, señalan desde SATSE.

“Está claro que la salud de los jerezanos y jerezanas no es una prioridad para esta gerente. Ya no sólo se dedica a aplicar medidas claramente economicistas como son el recorte de profesionales, el cierre de camas o centros de salud, o la disminución de actividad de quirófanos y consultas, sino que además pretende silenciar su mala gestión en una maniobra con tintes dictatoriales e inquisidores”, afirman desde el Sindicato de Enfermería

El malestar de ciudadanos y profesionales va en aumento, como se está comprobando en las distintas manifestaciones realizadas en los últimos días, "pero la Dirección hace oídos sordos, aferrándose a sus sillones y parapetados tras las puertas de sus despachos, mientras que son los maltratados profesionales los que tienen que dar la cara una y otra vez y “sacar las castañas del fuego” de la pésima gestión que afecta de manera directa a la asistencia que se presta y a la seguridad de los pacientes".

Por eso, desde SATSE insisten en que no se van a dejar "amedrentar ni intimidar por esta Dirección a la que señalan directamente como culpables si llegasen a producirse efectos indeseados, continuando su campaña informativa a la ciudadanía, recordando a los usuarios y usuarias del Área de Jerez que existen vías para reclamar a la Administración, pues todos los centros del SAS disponen de libros de reclamaciones que pueden presentarse en las unidades de Atención a la Ciudadanía o también pueden presentar notificaciones a través de la web del Observatorio de Seguridad del Paciente. “Para nosotros, la seguridad del paciente es una prioridad. Con la salud no se juega. No nos van a callar”, sentencia SATSE.