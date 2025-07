Denuncian que el estado "crítico" de la instalación de agua del Hospital de Jerez "pone en riesgo la seguridad de pacientes"

Hace unos días el Área de Gestión Sanitaria de Jerez afirmaba haber "solventado con éxito" dos recientes incidencias sin afectar la asistencia sanitaria en el Hospital de Jerez. Sin embargo, según CCOO "ocultan la realidad". "El sistema de abastecimiento de agua del hospital está en estado crítico y las reparaciones de urgencia no son una solución, son un parche temporal", asegura el sindicato.

Para CCOO las últimas fugas "son la evidencia de un problema estructural grave, no de incidentes puntuales como pretende hacer creer la Dirección. La infraestructura hídrica del hospital lleva años sin recibir la inversión ni el mantenimiento necesarios, lo que pone en peligro el normal desarrollo de la actividad sanitaria y puede tener consecuencias fatales si la situación no se aborda de inmediato".

El sindicato denuncia que la Dirección Gerencia "está gestionando esta crisis con opacidad y minimizando los riesgos reales. No existe un plan real y concreto de renovación del sistema hídrico, más allá de revisiones y promesas de futuro. Se está jugando con la seguridad de los pacientes y con las condiciones laborales del personal sanitario, al obligarles a trabajar en un hospital que funciona al borde del colapso por falta de inversión en infraestructuras básicas". Añade que "es inaceptable que un hospital público de referencia tenga que confiar su funcionamiento diario a la esperanza de que 'los depósitos aguanten'. No es normal operar en un contexto de emergencia permanente, ni lo vamos a permitir".

Por todo ello CCOO reclama "una intervención urgente y definitiva sobre el sistema hídrico del hospital, no parches ni excusas". Solicita "transparencia total sobre el estado de las instalaciones y un calendario de actuaciones con fechas concretas y responsabilidades a los gestores que permiten que un problema de tal gravedad se esconda tras notas de prensa autocomplacientes". "No vamos a permanecer callados mientras se pone en riesgo la seguridad de pacientes y trabajadores. Exigimos soluciones reales, no propaganda", concluye CCOO.