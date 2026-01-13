Denuncian "un grave problema de aguas fecales" en viviendas de Estella del Marqués

Los ediles del PSOE, durante su visita a Estella del Marqués.

Los concejales socialistas José Antonio Díaz y Jesús Alba han visitado Estella del Marqués a petición de los vecinos, que denuncian "un grave problema de salubridad provocado por el afloramiento de aguas fecales, que incluso están entrando en algunas viviendas".

Durante la visita comprobaron que la red de saneamiento en el que confluyen las calles Pozo y Arboleda de esta Entidad Local Autónoma (ELA) "está colapsada debido a un cuello de botella que impide la correcta evacuación de aguas y residuos".

“Es absolutamente inadmisible que las aguas fecales salgan al exterior y lleguen a los domicilios, con el consiguiente riesgo para la salud pública”, señaló Díaz.

La situación se agrava por "el estado de abandono y suciedad del arroyo que rodea la ELA, lo que dificulta aún más la evacuación del agua, especialmente en episodios de lluvias intensas".

Díaz responsabilizó directamente al alcalde de Estella del Marqués y al Ayuntamiento de Jerez, lamentando que el alcalde de la ELA, Ricardo Sánchez, “priorice no incomodar a su partido y a su jefa María José García-Pelayo antes que defender los intereses de sus vecinos”.

El Grupo Municipal Socialista ha exigido por ello a ambas administraciones que "asuman su responsabilidad, reclamen actuaciones de urgencia a la empresa concesionaria para ampliar y mejorar la red de saneamiento".

“El objetivo es claro: acabar con los atascos y el vertido de aguas fecales. La salud pública no puede seguir siendo ignorada por un alcalde, Ricardo Sánchez, que está más preocupado por ser asesor de Diputación que alcalde de Estella del Marqués”, concluyó el portavoz socialista.