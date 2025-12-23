Denuncian la "grave sobrecarga" de los profesionales sanitarios del CES 061 de Jerez

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado en una nota de prensa "la grave sobrecarga que sufren los sanitarios de urgencias y emergencias en Jerez durante la celebración de grandes eventos de masas, como el Mundial de Motociclismo y especialmente ahora, las tradicionales zambombas navideñas, además de la época estival en la que nos encontramos con los picos de gripe y la alta frecuentación en los centros".

Debido a estos acontecimientos, recuerdan que la población de la ciudad "se incrementa de forma exponencial por la llegada de miles de visitantes, lo que conlleva un aumento evidente de la demanda asistencial sobre todo por patologías respiratorias en centros de salud, servicios de urgencias de hospitales y dispositivos de emergencias sanitarias. Sin embargo, este incremento poblacional no viene acompañado de un refuerzo proporcional de los recursos humanos y materiales del sistema sanitario público por parte de las direcciones", afirma Satse.

Desde el sindicato de enfermería señalan que, de manera contradictoria, "sí se refuerzan otros servicios municipales y públicos como la seguridad, la limpieza o el transporte urbano, reconociendo implícitamente el aumento de la actividad y de las necesidades de la ciudad. Este hecho demuestra que las administraciones son plenamente conscientes del impacto de estos eventos, pero siguen dejando al margen a la sanidad pública".

En concreto, Jerez dispone de una sola unidad del CES 061, que se complementa con 2 unidades del SUAP de atención primaria, situados en los centros de salud de Jerez Centro y La Milagrosa, que "a todas luces son insuficientes, para atender la gran demanda asistencial, en la que la población aumenta alrededor de 100.000 personas el fin de semana de las motos y de forma exagerada durante las 3 semanas de zambombas", continúa explicando Satse.

Además, "nos encontramos en pleno periodo de gripe, y debido a las aglomeraciones que se producen en estas fechas, hacen que se multipliquen los casos, con la consiguiente saturación de estos servicios de urgencias, por la alta frecuentación". Concretamente en el Hospital de Jerez aseguran que "se están atendiendo cada vez más episodios de personas mayores con gripe A e infecciones respiratorias". A ello se suma "las camas que cada año cierran en los centros". En el caso del Hospital de Jerez señalan que "se encuentran cerrado al completo el Servicio de Otorrinolaringología-Urología, o en cirugía cerradoa 10 camas, situación que se repite cada año. De manera que los pacientes de estas especialidades que tengan que ingresar, ocupan las camas de otras especialidades y todo esto puede provocar saturación de pacientes a la espera de ingreso en urgencias por falta de camas".

Desde el sindicato argumentan, además, que esto hace que "se saturen los servicios de urgencias y emergencias, de los puntos fijos, y las unidades móviles tanto del SUAP como del CES 061. Y se puede dar el caso de que las unidades móviles estén ocupadas atendiendo casos que realmente no son urgentes, no estando disponibles cuando sean requeridos para verdaderas emergencias".

"La falta de refuerzos sanitarios provoca una presión asistencial insostenible para los profesionales, que se ven obligados a trabajar al límite de sus capacidades, asumiendo más pacientes con los mismos recursos, con el consiguiente riesgo para su salud laboral y para la calidad de la atención que recibe la ciudadanía", añaden.

Así las cosas, Satse advierte de que esta situación "no es puntual, sino que se repite año tras año, sin que se adopten medidas estructurales ni planes de refuerzo específicos para garantizar una atención sanitaria segura y digna durante estos periodos de alta afluencia". A juicio del sindicato, "es incomprensible que el Servicio Andaluz de Salud a finales de noviembre haya publicado el listado definitivo de la baremación de méritos de las personas aspirantes a la Bolsa de Suplencia para la categoría Enfermero/a de Emergencias Sanitarias para el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía y, sin embargo, no se contraten refuerzos para abordar estos periodos de saturación".

"La seguridad de los pacientes y la salud de los profesionales sanitarios deben ser una prioridad. Es inaceptable que se normalice la saturación de los servicios sanitarios y se minimice la situación, mientras los trabajadores enfrentan jornadas extenuantes y la ciudadanía no recibe la atención que merece", destacan.

Por todo ello, desde el Sindicato de Enfermería "se insta a las direcciones del CES 061 y del Área de Gestión Sanitaria del Distrito Jerez Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, a actuar con responsabilidad y celeridad para garantizar una respuesta efectiva a esta situación sanitaria que no es nueva, sino repetitiva cada año. No podemos permitir que la falta de previsión y recursos comprometa la salud de la población y el bienestar de los profesionales que la atienden".

Por último, "exigimos una planificación adecuada de los recursos sanitarios, especialmente las unidades del 061 y urgencias extrahospitalarias en Jerez durante estas situaciones, sobre todo durante todo este periodo estival, con refuerzos de profesionales de enfermería suficientes y medios adecuados, al mismo nivel que se hace con otros servicios esenciales. La sanidad pública no puede seguir siendo el eslabón más débil cuando la ciudad multiplica su población".