Denuncian "menosprecio" al Festival de Jerez y al Villamarta por parte del Ayuntamiento de Jerez

El movimiento ciudadano nacido del Manifiesto 'Por la Cultura, por el Villamarta, por Jerez' del mes de abril de 2023 comunica que, a día de hoy, es ya una asociación cultural inscrita con el mismo nombre en el Registro Nacional de Asociaciones, dependiente del Ministerio del Interior. Así consta en el Registro: Sección: 1a / Número Nacional: 629526. Una vez cumplidos estos trámites, y aunque su actividad ha continuado en ese tiempo, puede también comunicar el inicio de algunas de las acciones contempladas en sus estatutos, como es el de "servir de vínculo entre el teatro y la sociedad jerezana".

Para tal fin, anuncia que va a poner en disposición de la ciudadanía y del público interesado, el libreto de la ópera Macbeth, programada en el teatro para el próximo mes de enero, que será asequible en modo digital mediante un código QR adecuadamente difundido. La publicación contendrá fotografías de los ensayos, curriculum de los protagonistas, texto original y traducido al español, artículos relacionados con la obra y su autor y la mejor selección discográfica de dicha ópera.

Igualmente, y atendiendo a otros de sus fines estatutarios, como es el de la "reivindicación permanente a los poderes públicos para que realicen la inversión necesaria para que el Teatro Villamarta y Fundarte puedan cumplir sus objetivos", la Asociación muestra su preocupación por la ausencia de avances en lo referente a esa inversión. "En contactos mantenidos con el gobierno municipal, este nos ha manifestado la imposibilidad de una mayor inversión local a medio plazo, por lo que se ha reclamado la necesidad de un mayor apoyo, de una mayor financiación, que debe provenir de instancias supramunicipales, dada la trascendencia e importancia de la programación que se ha venido desarrollando en el Teatro Villamarta desde su reinauguración en 1997 y de que se trata de la 5ª ciudad de Andalucía con más de 210.000 habitantes", apuntan desde la asociación.

Uno de sus ejes principales ha sido el ‘Centro Lírico del Sur’, con decenas de representaciones de ópera y zarzuela —la mayoría rodadas por escenarios del país y algunas de ellos premiadas— a lo largo de esos años. Aseguran que resulta a este respecto "desalentador comprobar cómo otra ciudad, en concreto Granada, ha anunciado, recientemente, la creación de su temporada lírica que, con el apoyo de la Junta de Andalucía, se presenta como una oferta que "fortalece la candidatura de esa ciudad a la Capitalidad Cultural Europea de 2031", la misma a la que aspira Jerez, que no parece contar con iguales o similares apoyos, lo que provoca que su programación lírica en la presente temporada se haya visto sensiblemente reducida. El apoyo del gobierno autonómico no se limita solo a la lírica, sino que también apunta a la creación de una Bienal de Flamenco en la misma ciudad". "No nos cabe la menor duda de que todo espacio que es abandonado tiende a ser ocupado, pero, como decíamos, es triste comprobar cómo lo que ha constituido nuestra capitalidad lírica durante años languidece ante nuestros ojos ante la falta de medios del gobierno municipal y la ausencia de apoyo de la Junta de Andalucía, ambas instituciones regidas por el mismo partido político".

"Nuestro pesimismo -añade- se extiende a la otra enseña de la programación del Villamarta, el Festival de Jerez. Los contenidos de su XXIX edición fueron dada a conocer a los medios de comunicación la pasada semana, mediante una nota de prensa, un hecho inédito en la historia de esta cita y en la de cualquier otra conocida. Esta asociación se había interesado por el retraso de la habitual presentación y fue informada de la existencia de dicha nota y de su justificación: la pérdida de vidas por la Dana en Valencia. Sin embargo, hemos podido comprobar que, en Andalucía, se han seguido realizando presentaciones, como la de la temporada lírica de Granada, por ejemplo. Y en el mismo Jerez, sin ir más lejos, se ha celebrado el Dia Internacional del Flamenco y se ha presentado la programación de Navidad".

En cualquier caso, "el hecho ha causado sorpresa y conmoción en sectores artísticos y profesionales, que nos han hecho llegar su incredulidad y malestar. Respetando siempre las razones aportadas por el gobierno municipal, es difícil evitar considerar que este hecho suponga un una falta de consideración — si no un menosprecio— hacia el evento cultural más importante que se celebra en la ciudad, un festival que convierte a Jerez en la capital mundial del baile y la danza flamenca, y que le otorga una incalculable proyección nacional e internacional. Se ha roto, de esta manera, una larga tradición de años en los que la presentación se convertía en un festivo encuentro de artistas, patrocinadores, periodistas y aficionados".